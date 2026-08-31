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जम्मू के तवी वंडरलैंड में दिनदहाड़े चोरी! 10 मिनट तक कार के पास मंडराता रहा चोर, फिर खोला लॉक और बैग लेकर फरार

By Dinesh Mahajan Edited By: Dallu Slathia
Updated: Mon, 31 Aug 2026 06:47 PM (IST)

जम्मू के तवी वंडरलैंड में घूमने गए एक परिवार की कार से दिनदहाड़े चोरी हो गई, जिसमें नकदी और गहनों ...और पढ़ें

तवी वंडरलैंड में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद।

तवी वंडरलैंड में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद 

HighLights

  1. तवी वंडरलैंड में परिवार की कार से चोरी।

  2. चोर ने नकदी और गहनों से भरा बैग उड़ाया।

  3. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।

जागरण संवाददाता, जम्मू: तवी वंडरलैंड में घूमने पहुंचे परिवार की कार से दिनदहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। शातिर चोर ने कार का लाक खोलकर उसमें रखा बैग निकाल लिया और मौके से फरार हो गया।

बैग में करीब 10 हजार रुपये नकद के अलावा सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, पायल, बच्चे का कंगन और कपड़े रखे हुए थे। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित परिवार ने पौणीचक्क पुलिस से आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

पीड़ित परिवार के अनुसार, वे बच्चों को तवी वंडरलैंड घुमाने के लिए पहुंचे थे। कार पार्क करने के बाद परिवार के सदस्य बच्चों के साथ अंदर चले गए। इसी दौरान एक युवक पहले बिना हेलमेट के कारों के आसपास घूमता दिखाई दिया। इसके बाद वह हेलमेट पहनकर वापस आया और कार के पास पहुंचा।

दस मिनट तक रेकी, फिर कार का लॉक खोला

सीसीटीवी फुटेज में वह पहले कार के लॉक को चाबी से खोलने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। करीब दस मिनट तक आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद आरोपित ने दोबारा कार के पास जाकर लाक खोला। इसके बाद वह कार के अंदर बैठा और वहां रखा बैग निकाल लिया।

कपड़ों के साथ नकदी और गहने भी ले गया

बैग लेकर वह दूसरी तरफ से बाहर निकला और कार को दोबारा लाक कर मौके से चला गया। इस दौरान आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों और लोगों के बावजूद किसी को उस पर शक नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने बताया कि बैग में बच्चे के जन्मदिन के लिए खरीदे गए कपड़ों के अलावा नकदी और सोने-चांदी के आभूषण थे।

पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद तवी वंडरलैंड प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज मांगी गई, जिसमें आरोपित की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं। मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है।