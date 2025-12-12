जम्मू-कश्मीर के डोडा में नाले में गिरी कार, एक की मौत और तीन घायल
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह-चंबा सड़क पर एक कार के नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। कार किश्तवाड़ से चंबा जा रही ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के डोडा में एक कार नाले में गिर गई, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक पहाड़ी सड़क से कार लुढ़ककर नाले में गिर गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए।
यह दुर्घटना भद्रवाह-चंबा सड़क से वाहन के फिसलने के बाद थानल्ला क्षेत्र के झिनहिनी नाले में हुई। उन्होंने बताया कि कार किश्तवार से हिमाचल प्रदेश के चंबा जा रही थी, तभी यह घटना घटी। घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)
