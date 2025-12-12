Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर के डोडा में नाले में गिरी कार, एक की मौत और तीन घायल

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:03 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह-चंबा सड़क पर एक कार के नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। कार किश्तवाड़ से चंबा जा रही ...और पढ़ें

    Hero Image

    जम्मू-कश्मीर के डोडा में नाले में गिरी कार (सोशल मीडिया फोटो)


    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के डोडा में एक कार नाले में गिर गई, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक पहाड़ी सड़क से कार लुढ़ककर नाले में गिर गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह दुर्घटना भद्रवाह-चंबा सड़क से वाहन के फिसलने के बाद थानल्ला क्षेत्र के झिनहिनी नाले में हुई। उन्होंने बताया कि कार किश्तवार से हिमाचल प्रदेश के चंबा जा रही थी, तभी यह घटना घटी। घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। 

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।