जम्मू-कश्मीर में फिर टला मंत्रिमंडल विस्तार, अब विधानसभा सत्र के बाद होगा फैसला

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) के नेतृत्व वाली सरकार फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल करने के मूड में नहीं है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदेश विधानसभा के सत्र को देखते हुए मंत्रिमंडल में विस्तार को फिलहाल टालने का संकेत दिया है।

विधानसभा का शरदकालीन सत्र शुरू होने में अब महज 10 दिन का समय रह गया है। विधानसभा का शरदकालीन सत्र 21 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना अब नेकां के नेतृत्व वाली सरकार के दो वर्ष पूरे होने के आसपास बन सकती है।

सरकार 16 अक्टूबर को अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करेगी। दरअसल, 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस आलाकमान से भी संपर्क कर यह जानने का प्रयास किया था कि पार्टी सरकार में मंत्री पद स्वीकार करेगी या नहीं।