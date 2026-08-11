हम नहीं सुधरेंगे! 16 की क्षमता, मिनी बस में ठूंस दीं 28 लड़कियां, जम्मू बस स्टैंड हादसे ने खोली ओवरलोडिंग की पोल

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू बस स्टैंड फ्लाईओवर पर रविवार देर शाम हुए हादसे शिकार हुई मिनी बस ओवरलोड थी। 16 की क्षमता होने के बावजूद 28 युवतियों को बिठाया था। क्षमता से करीब दोगुनी युवतियां एक ही वाहन में ले जाने से उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

तेज रफ्तार मिनी बस के फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराकर बीच सड़क में पलटने से कई युवतियां घायल हुई थीं। एक का हाथ वाहन में फंसने की भी जानकारी सामने आई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे।

हादसा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पास फ्लाईओवर पर हुआ

प्रोजेक्ट वीरांगना के तहत सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों से भरी मिनी बस रात को शहर के फ्लाईओवर पर पलट गई। हादसे में 25 युवतियां घायल हुईं, । सभी घायलों को उपचार के लिए जीएमसी अस्पताल जम्मू पहुंचाया गया। हादसा रविवार रात करीब नौ बजे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पास फ्लाईओवर पर हुआ।

प्रोजेक्ट वीरांगना में आयोजित कार्यक्रम से लौट रही थीं प्रोजेक्ट वीरांगना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियां समापन समारोह में भाग लेने के बाद अमर महल से मिनी बस में सवार होकर जेडीए हास्टल बाहू प्लाजा लौट रही थीं। इसी दौरान फ्लाईओवर पर पहुंचते ही तेज रफ्तार मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर बीच सड़क में पलट गई।

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हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। मौके से गुजर रहे लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और बस में फंसी युवतियों को बाहर निकाला। अधिकांश युवतियों को बस के शीशे टूटने से चोटें आईं। वहीं, एक युवती की बाजू में गंभीर चोट लगी है।