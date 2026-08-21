पुंछ में बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु की मौत, हार्ट अटैक से गई जान; बिहार के रहने वाले थे

डिजिटल डेस्क, जम्मू। पुंछ जिले से एक दुखद घटना सामने आई। बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा में शामिल बिहार के 68 वर्षीय तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना दशनामी अखाड़ा आवास केंद्र में हुई, जहां तीर्थयात्री ठहरे हुए थे। मृतक की पहचान बिहार के गया निवासी दिनेश प्रसाद के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के पुंछ जिले में चल रही बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के दौरान एक आवास केंद्र में बिहार के 68 वर्षीय तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के गया निवासी राम बृज प्रसाद के पुत्र दिनेश प्रसाद के रूप में हुई है।

अचानक बिगड़ी तीर्थयात्री की तबीयत पुंछ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. परवेज अहमद खान के अनुसार, तीर्थयात्री को 21 अगस्त को लगभग 12:05 बजे पुंछ के दशनामी अखाड़ा आवास केंद्र में हार्ट अटैक आया। रात की ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा दल तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंचा और ऑक्सीजन सहायता और सीपीआर सहित आपातकालीन उपचार प्रदान किया।

उनकी हालत गंभीर बनी रहने के कारण उन्हें पुंछ जिला अस्पताल में ट्रांसफर किया गया, जहां ट्रांसफर के दौरान भी सीपीआर जारी रखा गया। निरंतर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक डॉक्टर एम्बुलेंस में उनके साथ था। उन्हें लगभग 12:15 बजे पुंछ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने सभी आवश्यक उपचार किए। हालांकि, चिकित्सा दल के प्रयासों के बावजूद, दिनेश प्रसाद की हालत बिगड़ गई और शुक्रवार को 12:25 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।