Peace Walk: लद्दाख में संपन्न हुई बौद्ध भिक्षुओं की पदयात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया आशा की किरण

जम्मू, राज्य ब्यूरो। विश्व शांति के लिए थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आयोजित 32 दिवसीय पदयात्रा लद्दाख में संपन्न हो गई। लद्दाख के लिए थाई भिक्षु महाबोधी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की पदयात्रा 12 जून को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से दलाई लामा के दर्शन करने के बाद शुरू हुई थी।

पदयात्रा के अंतिम चरण में भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन (आईएमएफ) के सदस्यों ने लेह के एनडीएस स्टेडियम से 11,841 फीट की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप तक पैदल मार्च किया। इसके साथ पदयात्रा का समापन हो गया। पदयात्रा में हिस्सा लेने वाले विश्व के कई देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

विश्व शांति के लिए आयोजित इस पदयात्रा में थाईलैंड, नेपाल, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान और अमेरिका जैसे देशों के बौद्ध भिक्षुओं के अलावा अन्य धर्मों के लोगों व विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। यात्रा में अढ़ाई हजार के करीब लोगों ने पैदल मार्च कर रास्ते में लोगों को शांति व सद्भाव का संदेश दिया।

लेह में इस अभियान के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक आशा की किरण बताया। उनका कहना था कि पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यकों को काफी हद तक दरकिनार कर दिया था। उन्हें केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब देश में अल्पसंख्यक समुदाय, मोदी सरकार के के नेतृत्व में सुरक्षित और समृद्ध महसूस कर रहे हैं। वे अब भारत के समग्र विकास का हिस्सा हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए पीएम मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना पूरी दुनिया करती है।

#WATCH | Buddhist monks take part in ‘Peace Walk’ in Ladakh, laud PM Modi’s call for peace in the world, development of Buddhist places in India pic.twitter.com/b1ZONk0qRK— ANI (@ANI) July 16, 2023