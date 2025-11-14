नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत, देवयानी ने 24 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हर्षदेव को हराया
नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवयानी ने 24 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी हर्षदेव को हराया। यह देवयानी की पहली विधानसभा चुनाव जीत है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। विपक्षी उम्मीदवार हर्षदेव को करारी हार का सामना करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, जम्मू। नगरोटा विधानसभा उप-चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट को बरकरार रखा। भाजपा की देवयानी राणा ने 42350 वोट हासिल किए जबकि प्रतिद्वंदी पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह ने 17703 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। मतगणनना की यह प्रक्रिया जम्मू के पालीटेक्निक कालेज बिक्रम चौक में चल रही थी।
पार्टी की युवा उम्मीदवार देवयानी राणा ने यहां से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह को 24 हजार 647 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की।
इस विधानसभा क्षेत्र में 97 हजार 980 मतदाता थे जिसमें से 11 नवंबर को हुए मतदान में 75.08 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था और शुक्रवार सुबह आठ बजे जम्मू में बिक्रम चौक स्थित पालीटेक्निक कालेज में मतगणना शुरू हुई जिसमें भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने पहले ही राउंड में बढ़त ले ली थी।
11 राउंड में पूरी हुई मतगणना
मतगणना 11 राउंड में पूरी हुई और हर राउंड में देवयानी राणा की लीड बढ़ती गई और कोई भी उम्मीदवार उनके निकट नहीं पहुंच सका। सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे मतगणना पूर्ण हुई जिसमें देवयानी राणा विजयी रही। मतणगना के शुरूआती रूझान आते ही मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा समर्थकों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी।
मतगणना समाप्त होने से पहले ही शुरू हो गया था जश्न
नतीजें घोषित होने से पहले ही भाजपा समर्थकों ने मतगणना केंद्र के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। नतीजें घोषित होने से कुछ समय पूर्व भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा भी मतगणना केंद्र पहुंची और उत्साहित समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाकर जीत का जश्न मनाया।
जीत की घोषणा के बाद देवयानी राणा वहां से त्रिकुटा नगर पार्टी मुख्यालय पहुंची और पार्टी के शीर्ष नेताओं से भेंट की। देवयानी राणा दोपहर बाद विजय रैली निकालते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र नगरोटा भी जाएगी।
2024 में देवेंद्र सिंह राणा ने जीत हासिल की थी
आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 2024 को हुए विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने जीत हासिल की थी लेकिन चुनाव नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही उनका निधन हो गया।
पिता दिवगंत देवेंद्र सिंह राणा की तरह देवयानी राणा ने भी नगरोटा विधानसभा चुनाव नतीजों को एक तरफ बनाया। पिता ने करीब 34 हजार वोटों से 2024 के चुनाव में जीत हासिल की थी और बेटी देवयानी ने करीब 24 हजार वोटों के अंतर से जीत हासिल की।
देवेंद्र सिंह राणा के निधन से रिक्त हुई इस विधानसभा सीट के लिए उप-चुनाव घोषित होने पर भाजपा ने उनकी बेटी देवयानी राणा को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा और देवयानी ने जीत हासिल करके यह सीट एक बार फिर भाजपा की झोली में डाली।
