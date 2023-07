उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के ऐसे करीब दो लाख लोगों को पांच मरला के प्लाट देने के फैसला किया जो जमीन न होने के कारण केंद्रीय योजनाओं का लाभ नही ले पा रहे हैं। एलजी के इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने आपत्ति जताई है। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैनी ने पीडीपी प्रमुख पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को गुमराह कर रही हैं।

'गरीबों को जमीन देने के ऐतिहासिक फैसले पर प्रोपेगेंडा कर रही महबूबा'- BJP प्रदेशाध्यक्ष रविन्द्र रैना

Your browser does not support the audio element.

जम्मू, राज्य ब्यूरो। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी प्रधान महबूबा मुफ्ती पर प्रदेश के गरीब लोगों को भूमि देने के सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जहर घोलने की राजनीति कर रहे महबूबा जैसे नेताओं को प्रदेश के निवासी चुनाव में सबक सिखाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के ऐसे करीब दो लाख लोगों को पांच मरला के प्लाट देने के फैसला किया जो जमीन न होने के कारण केंद्रीय योजनाओं का लाभ नही ले पा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इसे अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अन्य हिस्सों के निवासियों को जम्मू कश्मीर में बसाने की कोशिश करार दिया है। 'महबूबा जैसे नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं' इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने बुधवार को कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि लोगों का भला न चाहने वाले महबूबा मुफ्ती जैसे नेता लोगों को गुमराह कर भड़काने का षड़यंत्र रच रहे हैं। रैना ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में बड़ी तादाद में ऐसे गरीब लोग हैं जिनका गरीबी सर्वे नाम तो है लेकिन उनके पास एक मरला जमीन तक नही है। ऐसे में वे केंद्रीय योजनाओं का लाभ तक नही ले पा रहे हैं। रविन्द्र रैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐसे लोगों को जमीन देने का फैसला किया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे गरीब को छत मिलेगी। महबूबा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई नेता है जिन्हें जम्मू-कश्मीर में रह रहे गरीब लोगों के हित में किए गए फैसले से भी परेशानी हो रही है। ऐसे नेता लोगों के हितेषी नहीं हैं। आज तब प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना से जम्मू-कश्मीर के गरीब लोगों का भला कर रहे हैं तो जन विरोधी नेता इसके खिलाफ आ गए हैं। ऐसा कर वे अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं।

Edited By: Rajat Mourya