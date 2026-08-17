जम्मू में उमर सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्लाबोल, नेता-कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेरा, पुतले फूंके; CM का इस्तीफा मांगा 

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ सोमवार को जम्मू में भाजपा सड़कों पर उतरी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर व्यापक प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पुतले फूंक कर उनका इस्तीफा मांगा। जम्मू शहर के तीन हिस्सों से सुबह 10:30 बजे के करीब उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले भाजपा कार्यकर्ता पुलिस द्वारा रोकने की कोशिशें के बीच सचिवालय तक पहुंच गए।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स पार करने की कोशिश प्रदर्शनकारी डोगरा चौक, महेशपुरा और पंततीर्थी समेत विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए और वहां से सिविल सचिवालय की ओर मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, जिसके चलते कई जगह तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।

सरकार के खिलाफ रोष भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नैशनल कांफ्रेंस - कांग्रेस गठबंधन सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने बिजली की लगातार कटौती, बढ़े हुए बिजली बिल, बेरोजगारी और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के पुतले भी फूंके और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की कथित निष्क्रियता के कारण आम जनता को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा बोली-जनता के मुद्दों पर जारी रहेगा संघर्ष प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। प्रदर्शन मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को सिविल सचिवालय की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया।