भाजपा विधायक ने बिश्नाह अस्पताल में डॉक्टरों समेत 39 कर्मचारियों को गैरहाजिर पाया, कार्रवाई की सिफारिश
जम्मू-कश्मीर में भाजपा विधायक ने बिश्नाह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें डॉक्टरों समेत 39 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। विधायक ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से गैरहाजिर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। बिश्नाह के विधायक डॉ. राजीव कुमार भगत ने उपजिला अस्पताल बिश्नाह का औचक दौरा किया और पाया कि डॉक्टरों-पैरामेडिकल समेत 39 कर्मचारियों को बिना छुट्टी लिए या बिना सूचित किए ड्यूटी से गायब थे।
विधायक ने कहा कि एक जरूरी हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन में इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टरों-पैरामेडिकल स्टाफ की गैर मौजूदगी जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से लोगों का भरोसा काफी कम होता है, खासकर तब जब यह स्वास्थ्य सुविधा लोगों को समय पर मिलने की महत्ता पर निर्भर करती है।
डॉक्टरों की इतनी संख्या में मौजूद न होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अगर इस दौरान अस्पताल में कोई गंभीर हालत में मरीज आ जाता है तो यह लापरवाही उसकी जान का सबब बन सकती है। विधायक ने स्पष्ट किया कि यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ड्यूटी में लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताते हुए डॉ. भगत ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से अस्पताल के काम में रुकावट आती है और मरीजों को भी बहुत परेशानी होती है।
उन्होंने तहसीलदार बिश्नाह को सभी 39 गैरहाज़िर कर्मचारियों की सैलरी रोकने की सिफारिश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल स्टाफ की रेगुलर हाजरी की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो ताकि किसी मरीज को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े।
