SMVDIME MBBS Seat: भाजपा भी संघर्ष समिति के साथ, सुनील बोले- 'एलजी सिन्हा और राष्ट्रीय नेतृत्व से की जा चुकी है बात'

जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस सीटों के आवंटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोमवार को पहली बार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अधिकारिक तौर पर आंदोलनरत श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के पास पहुंची।

भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सोमवार दोपहर बाद गीता भवन परेड में पहुंच कर संघर्ष समिति के कोर ग्रुप सदस्यों से मुलाकात की और भाजपा का अधिकारिक पक्ष रखने के साथ सदस्यों के सवालों का भी जवाब दिया।

बैठक के दौरान सुनील शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने समिति को अवगत कराया कि भाजपा के विधायक इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित अन्य शीर्ष नेतृत्व से भी मिला है।

इन मुलाकातों के माध्यम से भाजपा ने जम्मू की जनता की भावनाओं और उनकी मांगों से शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह अवगत करवा दिया है। सुनील शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले की गंभीरता को पूरी तरह समझती है और मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस विषय पर अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है भाजपा उन्होंने समिति को आश्वस्त किया कि भाजपा के सभी विधायक इस मुद्दे को लेकर अपने केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हैं। शर्मा ने विश्वास दिलाया कि संघर्ष समिति द्वारा दिए गए सुझावों और निर्देशों को वे व्यक्तिगत रूप से अपने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखेंगे ताकि इस समस्या का कोई न्यायसंगत और शीघ्र समाधान निकल सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस पर समिति जो भी सर्वसम्मत और जनहितकारी निर्णय लेगी, भाजपा उसका पूर्ण समर्थन करेगी। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया ने इस मौके पर सुनील शर्मा द्वारा रखे गए तथ्यों और पार्टी के रुख पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समिति का एकमात्र उद्देश्य इस मुद्दे का जल्द से जल्द तार्किक समाधान निकालना है ताकि सनातन धर्म के हितों की रक्षा हो सके।

अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात करेगी समिति कर्नल मनकोटिया ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि समिति बहुत जल्द जम्मू की अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति अन्य दलों से मिलकर इस मुद्दे पर उनका पक्ष जानेगी ताकि यह साफ हो सके कि वे जम्मू के हितों और इस संघर्ष में जनता के साथ खड़े हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकालना है।

वहीं श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीचि ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस प्रकार सुनील शर्मा ने समिति के सामने स्पष्टता से अपना पक्ष रखा है, उससे एक सकारात्मक उम्मीद जगी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में प्रवेश से जुड़े इस विवाद का जल्द ही कोई ठोस हल निकलेगा।