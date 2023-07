Jammu: चुनावी रणनीति के लिए अब जिलों में बैठकें करेगी भाजपा, लोगों को बताई जाएगी मोदी सरकार की उपलब्धियां

भाजपा ने अपनी जिला इकाइयों से कहा है कि वह अधिक से अधिक लोगों को साथ जोड़कर संसदीय चुनाव के लिए कमर कस लें। प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने रविवार शाम को जिला प्रभारियों जिला प्रधानों व मोर्चा प्रधानों से इस संबंध में बैठक की है। पदाधिकारियों को जिलों में बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है।

चुनावी रणनीति के लिए अब जिलों में बैठकें करेगी भाजपा, लोगों को बताई जाएगी मोदी सरकार की उपलब्धियां : जागरण

जम्मू, राज्य ब्यूरो: भाजपा ने अपनी जिला इकाइयों से कहा है कि वह अधिक से अधिक लोगों को साथ जोड़कर संसदीय चुनाव के लिए कमर कस लें। प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने रविवार शाम को जिला प्रभारियों, जिला प्रधानों व मोर्चा प्रधानों से इस संबंध में बैठक की है। इसमें उन्होंने पदाधिकारियों को जिलों में बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अब जिला प्रधान जिलों में बैठकें कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चुनावी तैयारियों को तेजी देने के लिए राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने शनिवार को सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली थी। इसमें रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा, संगठन महामंत्री अशोक कौल समेत सभी वरिष्ठ नेताओं और जिला प्रधानों ने हिस्सा लिया था। इसमें तय हुआ कि सभी वरिष्ठ नेता लगातार दौरे कर जिलों में लोकसभा चुनावों के प्रचार की तैयारियों की निगरानी करेंगे। पार्टी का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को साथ जोड़ना है। इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों व केंद्रीय योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को बताया जाएगा। युद्ध स्तर पर संसदीय चुनाव की कर रही तैयारी बैठकों के बारे में रैना ने बताया कि भाजपा युद्ध स्तर पर संसदीय चुनाव की तैयारी कर रही है। अब जिला स्तर में अभियान को तेजी दी जाएगी। इसकी रणनीति बनाने के लिए जिलों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। रैना का कहना है कि भाजपा जमीन पर मजबूत है। ऐसे में और मजबूत बनने के लिए पार्टी की गतिविधियों को तेजी दी जा रही है। विपक्षी दल भाजपा का सामना करने की स्थिति में नही हैं। हाइकमान के निर्देशों को जमीनी सतह तक पहुंचाया जा रहा जम्मू कश्मीर में भाजपा की बैठकों का सिलसिला गत दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय बैठक के बाद तेज हुआ था। अब बैठकों के माध्यम से हाइकमान के निर्देशों को जमीनी सतह तक पहुंचाया जा रहा है। हाईकमान के निर्देश पर अब कार्यकर्ता लोगों व पार्टी के बीच पुल की भूमिका निभाते हुए उनके मसलों का सरकार से समाधान करवाएंगे। केंद्रीय योजनाओं से लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के साथ भाजपा विरोधी दलों के दुष्प्रचार का जवाब दिया जाएगा।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN