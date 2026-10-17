'कहां हैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 5000 की मदद?', BJP ने उमर सरकार से मांगा 2 साल का रिपोर्ट कार्ड

जागरण संवाददाता, जम्मू। प्रदेश भाजपा ने नेशनल कांफ्रेंस सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने और शासन में विफल रहने का आरोप लगाते हुए दो साल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करने की मांग की है।

त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता डा. ताहिर चौधरी, जीएल रैना और रजनी सेठी ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए।

वादे नहीं किए पूरे

चौधरी ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए रोजगार, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और कल्याणकारी योजनाओं के वादों पर ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। जीएल रैना ने पंचायत, बीडीसी और डीडीसी चुनावों में देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है।