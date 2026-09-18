जम्मू में जन्मदिन की पार्टी में खूनी खेल, चेहरे पर केक लगाने पर बर्थडे बॉय ने कर दी दोस्त की हत्या

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू में गुरुवार देर रात सड़क के किनारे कार खड़ी कर जन्मदिन मना रहे चार दोस्तों के बीच चल रही पार्टी का जश्न खूनी संघर्ष में बदल गया। दोस्तों में से एक ने बर्थडे बॉय के चेहरे पर केक लगा दिया।

इससे गुस्साए बर्थडे बॉय ने अपने ही दोस्त की तेजधार हथियार से हत्या कर दी और अपने दो दोस्तों के साथ मौके से भाग निकला। इस बीच, पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या में इस्तेमाल हथियार और आरोपित की तलाश तेज कर दी है।

मृतक युवक की पहचान पवन कुमार उर्फ समीर (36) निवासी सांबा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, नीरज उर्फ अंशु निवासी नार्दनी, दोमाना (जम्मू) का जन्मदिन था। पवन, नीरज व दो अन्य दोस्त जन्मदिन का केट काटने के लिए देर रात कार में सवार होकर शहर के जानीपुर स्थित लोअर रूपनगर क्षेत्र में पहुंचे।

सड़क किनारे कार खड़ी कर चारों केक काटने लगे। मृतक के स्वजन और मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पार्टी के दौरान नीरज के चेहरे पर केक लगाने को लेकर मजाक चल रहा था। इसी दौरान, मामूली मजाक विवाद में बदल गया।