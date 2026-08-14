जम्मू-कश्मीर के अखनूर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस की जोरदार टक्कर से बाइक क्षतिग्रस्त

संवाद सहयोगी, अखनूर। अखनूर के मुख्य बाजार में शुक्रवार देर शाम को तेज रफ्तार की बस से सड़क किनारे खड़ी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे के समय बाइक पर और आसपास कोई नहीं था वरना काफी नुकसान हो सकता था।

देर शाम सात बजे के करीब जम्मू से प्लांवाला की ओर जा रही बस अखनूर मुख्य बाजार से गुजर रही थी। शर्मा स्वीट शाप के पास सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सड़क पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में बाजार से गुजर रही थी और संकरी सड़क पर कट लेने के दौरान यह हादसा हुआ।

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों और वाहन चालक की भूमिका की जांच कर रही है। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।