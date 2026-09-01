जम्मू में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर श्रमिक की मौत, परिवार ने उठाए सवाल; ठेकेदार पर लापरवाही के गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के रघुनाथ मंदिर के पास एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे बिहार निवासी श्रमिक की ऊंचाई से गिरने के बाद मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक राम सेवक पासवान के परिवार ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और इंसाफ की मांग की है। राम सेवक निवासी मूल निवासी बिहार, इन दिनों जम्मू के सुभाष नगर में रह रहे थे।

मृतक के बेटे अशोक पासवान का आरोप है कि हादसा पांच मंजिला इमारत में हुआ। उनके पिता वहां काम कर रहे थे। खाना खाने के बाद वह चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल की ओर गए थे, जहां से वह नीचे गिर गए। हालांकि, हादसे के तुरंत बाद उनके साथ मौजूद श्रमिकों और ठेकेदार ने चिकित्सकों को बताया कि वह केवल एक मंजिल से गिरे हैं।

परिवार का आरोप है कि अस्पताल में भी कई बार अलग-अलग जानकारी दी गई। पहले एक मंजिल से गिरने की बात कही गई, बाद में दो मंजिल और अंत में श्रमिक की मृत्यु के बाद तीन मंजिल से गिरने की बात सामने आई। यदि शुरुआत में चिकित्सकों को सही जानकारी दी जाती तो उपचार में स्थिति का सही आकलन किया जा सकता था।

सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल मृतक के परिवार ने कहा कि इमारत में ऊंचाई पर काम कराया जा रहा था, लेकिन वहां श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। न तो सुरक्षा जाल दिखाई दिया और न ही ऐसा कोई अन्य सुरक्षा उपाय, जिससे ऊंचाई से गिरने की स्थिति में श्रमिक की जान बचाई जा सके।

परिवार ने की निष्पक्ष जांच की मांग परिवार ने मांग की है कि पुलिस मौके पर जाकर जांच करे और यह पता लगाए कि श्रमिक वास्तव में किस मंजिल से गिरा था। हादसे की वास्तविक परिस्थितियां सामने आनी चाहिए और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।