कच्चे धागों का पक्का रिश्ता! कठुआ, हीरानगर से उधमपुर तक नन्ही बहनों ने देश के रक्षकों को बांधी राखी, भावुक हुए जवान

डिजिटल डेस्क, जम्मू। भारत रक्षा पर्व के तहत जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कठुआ की जिला पुलिस लाइन से लेकर हीरानगर की अंतरराष्ट्रीय सीमा और उधमपुर के बीएसएफ केंद्र तक स्कूली छात्राओं ने जवानों को अपना भाई मानकर राखी बांधी और उनका मुंह मीठा करवाया।

घर से दूर देश और प्रदेश की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए ये पल बेहद खास रहे। बच्चियों ने जवानों को शुभकामना कार्ड और संदेश भी दिए। छोटी बहनों का स्नेह पाकर कई जवान भावुक हो उठे। 'हमारा रक्षा सूत्र हमेशा करेगा आपकी रक्षा' कठुआ में दैनिक जागरण के भारत रक्षा पर्व पर जिला पुलिस लाइन में टाइनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और लर्निंग टेंपल हाई स्कूल के बच्चों ने पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और अधसैनिक बलों और जिला पुलिस लाइन के जवानों को खुद बनाई हुई राखियां बांधी। कठुआ के अतिरिक्त एसपी सुनील केसर डीएसपी भगवान दास डांडिया इस मौके पर मौजूद रहे।

स्कूली बच्चियों ने जवानों से बात करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, इससे निपटते हुए कई लोग शहीद हो चुके हैं। आप आंतकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा यह रक्षा सूत्र आपकी आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमेशा रक्षा करेगा। यह सुनकर जवान भावुक उठे। इसके साथ ही सीआईएसएफ के जवानों ने भी राखियां बंधवाई।

घर से दूर होने का दर्द हुआ कम वानों ने कहा कि वह अपने घरों से दूर हैं। श्री अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के लिए विशेष तौर पर आए हुए हैं। छोटी बच्चों ने राखियां बांधकर उन्हें रक्षाबंधन पर बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। एसपी सुनील केसर ने कहा कि सुरक्षा बल में तैनात कर्मी अपने घरों पर रक्षाबंधन के दिन नहीं जा पाते। बच्चियों ने आकर यह कमी महसूस नहीं होने दी। काफी भावुक पल था।

हीरानगर में सीमा की अग्रिम पोस्ट पर पहुंचीं छात्राएं हीरानगर में भी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दैनिक जागरण के भारत रक्षा पर्व अभियान के तहत एसआर मेमोरियल स्कूल चकडा के सहयोग से सीमा क्षेत्र की एक अग्रिम पोस्ट पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने देश की रक्षा में दिन-रात डटे जवानों को अपना भाई मानकर उनकी कलाइयों पर राखी बांधी और मुंह मीठा करवाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।

सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच पहुंचीं छात्राओं के चेहरों पर उत्साह और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। छात्राओं ने जवानों को राखी बांधते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए उनका आभार जताया। इस दौरान जवानों ने भी छोटी बहनों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें हमेशा खुश रहने तथा जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया।

कार्यक्रम का सबसे भावुक पल उस समय आया, जब छात्राओं ने अपने हाथों से तैयार किए विशेष शुभकामना कार्ड जवानों को भेंट किए। इन कार्डों में बहनों ने सैनिक भाइयों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता की भावनाएं व्यक्त की थीं। कार्ड पढ़ते हुए कई जवान भावुक हो गए।

उधमपुर में छात्राओं ने जवानों को बांधी राखी भारत रक्षा पर्व के तहत एसटीसी बीएसएफ रौनदोमेल में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉमन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, संगूर उधमपुर की छात्राओं एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की कलाई पर राखियां बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया।