धागों का ये रिश्ता... जम्मू की नन्ही बहनों ने फौजी भाइयों के लिए पिरोया प्यार, राखियों में सजाया देशप्रेम

जागरण संवाददाता, जम्मू। देश की आन-बान और शान के पहरेदारों सीमा प्रहरियों के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान का प्रतीक दैनिक जागरण का गौरवशाली अभियान भारत रक्षा पर्व इस बार भी जोश, उमंग और राष्ट्रभक्ति की नई मिसाल पेश कर रहा है। जम्मू के स्कूलों में इस पावन पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे अपने नन्हें-मुन्ने हाथों से सीमा पर तैनात वीर जवानों के लिए अपने स्नेह की डोर यानी राखियां पिरोने में जुट गए हैं।

इसी कड़ी में शहर के नानक नगर स्थित ब्लूमिंग डेल स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता था। रंग-बिरंगे मोतियों, रेशमी धागों और चमकीली सामग्रियों के बीच छात्राओं की उंगलियां जब थिरक रही थीं, तो मानो वे सिर्फ राखियां नहीं, बल्कि देश के हर कोने से सैनिकों के लिए दुआएं और अटूट विश्वास बुन रही थीं।

राखियों के साथ जवानों के लिए संदेश लिखे हर बच्चे के मन में एक ही संदेश था क्ष ‘हे वीर जवानों! आप हमारी रक्षा के लिए सरहद पर डटे हैं, हम भी आपको यह अहसास कराना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आपकी कलाइयां सूनी नहीं रहेंगी।’ वहीं प्रिंसिपल राम मूर्ति शर्मा ने दैनिक जागरण के इस राष्ट्रव्यापी अभियान की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए इसे निरंतर जारी रखने का आह्वान किया।

इस दौरान उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें जवानों के लिए प्रेरणादायक संदेश पत्र और स्लोगन लिखने के लिए भी प्रेरित किया। भावनाओं का संगम है यह अभियान ब्लूमिंग डेल पब्लिक हाई स्कूल की प्रिंसिपल राम मूर्ति शर्मा का कहना है कि दैनिक जागरण के इस अनूठे अभियान के माध्यम से हमें अपने वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। हर कोई सरहद के प्रहरियों को अपना स्नेह भेजना चाहता है, और ''भारत रक्षा पर्व'' इसका सबसे खूबसूरत जरिया बना है।

शिक्षक शशि शर्मा का कहना है कि दैनिक जागरण इस अभियान का हिस्सा बनकर हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। वर्षों से अभियान के अंतर्गत हमारे बच्चे देश प्रेम की भावना के साथ रक्षासूत्र तैयार करते हैं। यह कार्यक्रम सभी में फौजी भाइयों के लिए स्नेह भर देता है।



शिक्षक प्रियंका राणा का कहना है कि भारत रक्षा पर्व का हम सभी को इंतजार रहता है। बच्चे तो पहले से ही तैयारी करने लगते हैं। कई बार सीमा पर जाकर स्वयं अपने हाथों से जवानों की कलाइयां पर रक्षासूत्र बांधने का मौका मिला। यह सब गौरवान्वित महसूस करवाता है।’



देशभर में गूंज रहा है ''भारत रक्षा पर्व'' का संदेश

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सरहदों की रखवाली करने वाले सैनिकों के लिए दैनिक जागरण हर वर्ष भारत रक्षा पर्व के तहत लाखों राखियां और ग्रीटिंग कार्ड्स एकत्र करता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी जम्मू के विभिन्न विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों और सामाजिक संगठनों को इस पावन अनुष्ठान से जोड़ा जा रहा है।

आप भी बन सकते हैं इस पवित्र अभियान का हिस्सा करीब दो दशकों से चला आ रहा भारत रक्षा पर्व सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि देश की बहनों और सरहद के प्रहरियों के बीच आत्मीयता का एक अटूट सेतु है। पिछले वर्ष देश भर की बहनों के स्नेह से सजी लाखों राखियां सीमा पर पहुंचाई गई थीं, और पांच लाख से अधिक शुभकामना संदेश कार्ड सैनिकों तक पहुंचाए गए थे।