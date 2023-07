भद्रवाह में टाटा सूमो के खाई में गिरने से एक बच्चे की मौत व छह लोग जख्मी हो गए हैं। टाटा सूमो नंबर JK 14 C 7281 गंदोह से गांव कोटा बुनेचा की तरफ जा रही थी। साढ़े तीन बजे जब गाड़ी गोली बार के पास पहुंची तो ड्राइवर से सूमो अनियंत्रित हो कर लगभग डेढ़ सौ फीट गहरी खाई में गिर गई जिसमें सवार सात लोग जख्मी हो गए।

Bhaderwah Accident: डेढ़ सौ फीट गहरी खाई में गिरी टाटा सूमो, एक बच्चे की हुई दर्दनाक मौत; छह घायल

Your browser does not support the audio element.

भद्रवाह, जागरण संवाददाता। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में टाटा सूमो के खाई में गिरने से एक बच्चे की मौत व छह लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस के अनुसार टाटा सूमो नंबर JK 14 C 7281 गंदोह से गांव कोटा बुनेचा की तरफ जा रही थी। लगभग साढ़े तीन बजे जब गाड़ी गोली बार के पास पहुंची तो ड्राइवर से सूमो अनियंत्रित हो कर लगभग डेढ़ सौ फीट गहरी खाई में गिर गई जिसमें सवार सात लोग जख्मी हो गए। एक बच्चे की दर्दनाक मौत स्थानीय लोगों ने उन्हें उपचार के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चंगा भर्ती कराया। हॉस्पिटल पहुंचने तक एक बच्चे की मौत हो गई जिसकी पहचान 14 वर्षीय सोनू कुमार पुत्र मनोहर लाल के रूप में हुई है। जब की घायलों की पहचान सुमन कुमार पुत्र बंसी लाल निवासी बुनेचा, मिथुन कुमार पुत्र मोहिंदर सिंह निवासी बाथरी,रंजीता देवी पत्नी हेम राज निवासी बौंजवा, केसर सिंह पुत्र जमीत राम निवासी बुचेना, सोनू कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी बुचेना, सिंपल कुमार पुत्र कुलदीप सिंह निवासी काकोटी के रूप में हुई है।

Edited By: Nidhi Vinodiya