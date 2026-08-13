जम्मूू-कश्मीर में जंगली जानवरों का खौफ बढ़ा! कई जगह कंट्रोल रूम खुले; भालू-तेंदुए से बचने के लिए खास एडवाइजरी जारी
जम्मू-कश्मीर में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के मद्देनजर वन्यजीव संरक्षण विभाग ने विभिन्न डिवीजनों में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। विभाग ने लोगों की ...और पढ़ें
HighLights
वन्यजीव विभाग ने जंगली जानवरों के हमलों पर कंट्रोल रूम बनाए।
भालू और तेंदुए के हमलों से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की।
लोगों को जंगल में अकेले न जाने, समूह में चलने की सलाह।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में जंगली जानवरों के हमलों को देखते हुए वन्यजीव संरक्षण विभाग ने अब कमर कस ली है। विभाग ने अलग-अलग वन्यजीव डिवीजनों में कंट्रोल रूम बनाए हैं, ताकि किसी भी तरह की घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही लोगों को जंगली जानवरों से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की एडवाइजरी भी जारी की गई है।
यह कदम पूरे इलाके में भालू और तेंदुए के हमलों में बढ़ोतरी के बीच उठाया गया है। विभाग ने कहा कि कंट्रोल रूम वन्यजीव आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया को मजबूत करेंगे। दक्षिण, उत्तर और मध्य कश्मीर, वेटलैंड्स, जम्मू, राजौरी-पुंछ और चिनाब डिवीज़न किश्तवाड़ के वन्यजीव डिवीज़नों में कई कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
जंगली जानवरों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी
विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे जंगल वाले इलाकों में अकेले न जाएं। तेंदुए और भालू के हमलों का खतरा बच्चों और महिलाओं को अधिक होता है। लोगों को सलाह दी कि वे समूहों में चलें और सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ बड़े हों। इसके अलावा लोगों को जंगल के सामान्य रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए और शॉर्टकट से बचना चाहिए। सुबह-सुबह और शाम के समय, जब तेंदुए की गतिविधि अधिक होती है, जलाऊ लकड़ी और अन्य घरेलू सामान इकट्ठा करने के लिए जंगल जाने से बचना चाहिए।
तेंदुआ दिखने पर शोर न मचाएं
एडवाइज़री में कहा गया है कि जंगली जानवर के दिखने पर लोगों को उसके पास नहीं जाना चाहिए या उसका पीछा नहीं करना चाहिए। वहीं तेंदुआ दिखने पर शोर नहीं मचाना चाहिए। जंगलों के पास रहने वाले लोगों को दिन के उजाले में ही बाहरी गतिविधियां जैसे पानी लाना, मवेशियों को चराना और घरेलू सामान इकट्ठा करना पूरी कर लेनी चाहिए।
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विभाग ने लोगों को रात में खुले में शौच के लिए झाड़ियों और जंगल के किनारों का इस्तेमाल न करने की भी सलाह दी है। विभाग ने समुदायों से घरेलू या सामुदायिक शौचालय की सुविधा बनाने का आग्रह किया।
इसके अलावा फसल के खेतों के पास जंगल या चरागाहों में ले जाए जाने वाले मवेशियों के साथ तीन से चार लोग होने चाहिए। विभाग ने कहा कि कुछ मवेशियों के गले में घंटी या आवाज़ करने वाले अन्य उपकरण बांधे जा सकते हैं।
घरों के आस-पास रोशनी रखें
विभाग ने लोगों से कहा है कि वे अपने घरों के आस-पास रोशनी का इंतज़ाम रखें और साफ़-सफ़ाई के लिए झाड़ियों को हटा दें ताकि दूर तक साफ़ दिखाई दे। विभाग ने घरों के आस-पास किचन का कचरा फेंकने के ख़िलाफ़ भी चेतावनी दी है। विभाग ने कहा, 'इससे आवारा कुत्ते उस जगह पर आते हैं और उनके पीछे-पीछे तेंदुए भी आ सकते हैं।'
बचाव कार्य के लिए वैन और मोटरसाइकिलें उपलब्ध
सलाह में कहा गया है कि मवेशियों के बाड़ों को लकड़ी या कंक्रीट के ढांचों का इस्तेमाल करके तेंदुआ-प्रूफ़ बनाया जाना चाहिए। कंट्रोल रूम में भालू और तेंदुए के लिए पिंजरे, पकड़ने वाले जाल, ट्रैंक्विलाइज़िंग गन, थर्मल कैमरे, दूरबीन, सर्चलाइट, GPS डिवाइस, सुरक्षा उपकरण और बातचीत के साधन मौजूद हैं। विभाग ने बताया कि बचाव कार्य के लिए वैन और मोटरसाइकिलें भी उपलब्ध हैं।
आपातकालीन स्थिति में लोगों से संबंधित वाइल्डलाइफ़ कंट्रोल रूम से संपर्क करने को कहा गया है। अगर वाइल्डलाइफ़ स्टाफ़ उपलब्ध न हो, तो मदद के लिए नज़दीकी टेरिटोरियल फ़ॉरेस्ट, पुलिस या रेवेन्यू अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।