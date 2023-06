Jammu Kashmir News जम्मू कश्मीर के बसोहली में 1968 से बन रही सड़क अब जाकर पूरी होने वाली है। इस सड़क पर कई ठेकेदारों ने काम किया कई नेताओं ने अपनी राजनीति की मगर धार महानपुर धार झेंखर धार कोहर अदाट नगाली गोडल के लोगों को केवल सपने दिख्खाये। आज मोदी के राज में यह सड़क पूरी होने जा रही है।

Basohli News: ठेकेदारों ने किया काम, नेताओं ने की राजनीति; 1968 से बन रही सड़क अब होगी तैयार

बसोहली, संवाद सहयोगी: 1968 से बन रही सड़क अब जाकर पूरी होगी। इस सड़क पर कई ठेकेदारों ने काम किया कई नेताओं ने अपनी राजनीति की मगर धार महानपुर, धार झेंखर, धार कोहर, अदाट, नगाली, गोडल के लोगों को केवल सपने दिख्खाये। आज मोदी के राज में यह सड़क पूरी होने जा रही है। उक्त शब्द डीडीसी अध्यक्ष कर्नल महान सिंह ने टी 01 किलोमीटर जीरो माड़ धार महानपुर पर तारकोल बिछाने के काम को शुरू करवाने के अवसर पर कहे। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य महानपुर तेजेंद्र सिंह गोल्डी, भाजपा के मंडल प्रधान ज्ञान चंद बटाडिया, पट्टू राम, नरेश ठाकुर, पूर्व बीडीओ राम चंद, पीएमजीएसवाई के एईई दीपक कोहली, तेज राम सहित दर्जनों गांव के निवासी उपस्थित रहे। तारकोल बिछाने का काम वीरवार से शुरू हुआ उन्होंने कहा कि पूर्व में धार महानपुर सड़क का काम कर रही कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और नये सिरे पर अनुबंध नये ठेकेदार को दिया गया ताकि लोगों को अच्छी सड़क मिल सके। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 5 किलोमीटर सड़क बनी हुई है और 19 किलोमीटर सड़क पर अब तारकोल बिछाने का काम वीरवार से शुरू हुआ है। लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे यह सड़क पर्यटन के लिहाज से भी बहुत जरूरी सड़क है धार महानपुर, गोडल, नगाली, धार कोहर, धार झेंखर के नजारे हर पर्यटक को अच्छे लगेंगे अब सड़क बनेगी तो यहां के लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो पाएंगे। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है और बसोहली बनी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस पर काम कर रही है। क्वालिटी पर ध्यान देने के निर्देश उन्होंने इस अवसर पर मुबारकबाद दी कि यह सड़क दर्जनों छोटे बड़े गांवों के लिये सुविधा होगी। उन्होंने इस अवसर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्वालिटी पर पूरा ध्यान देने के निर्देश दिये। इस अवसर पर डीडीसी ने आश्वासन दिया कि सिम्मनी से धार महानपुर सड़क, खोलियां तलाइयां से समुंध को भी पक्का बनाया जाएगा। खोलियां तलाइयां जगना सड़क जिस पर गड्ढे हैं उनको भी जल्द भरा जाएगा। सियालग गोडल सड़क का काम भी जल्द शुरू होगा इस को लेकर वह अपनी और से कार्रवाई कर रहे हैं चीफ इंजीनियर से भी मिल चुके हैं। उन का विश्वास है कि सड़क होगी तो क्षेत्र समृद्ध होगा।

