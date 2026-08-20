जम्मू: रामगढ़ में बसंतर नदी का रौद्र रूप, नर्सरी क्षेत्र में कटाव; किसानों की धान लगी जमीन भी बही; हाई अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, रामगढ़: बरसात के इस मौसम में खामोश चल रही अग्रिम सीमा के साथ बहने वाली बसंतर नदी ने अचानक अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश से अग्रिम सीमा सब सेक्टर रामगढ़ में बहने वाली बसंतर नदी में उफान ने दस्तक दे दी। बसंतर सांबा व विजयपुर देविका के बहाव को एक साथ लेकर आगे पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाली बसंतर नदी के उफान ने अग्रिम सीमा के नर्सरी क्षेत्र को खासा नुकसान पहुंचाया।

नदी के उफान से नर्सरी क्षेत्र का कटाव शुरू हो गया, जिसने करीब पांच से छह एकड़ रकबे को अपनी चपेट में लेकर निगल लिया। साथ ही वर्षों पुरानी वन्य संपदा को भी अपने साथ बहाकर पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया।

यही नहीं नर्सरी क्षेत्र से बसंतर नदी के उफान से हुए भूमि कटाव का स्थानीय किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा। जिन किसानों के उपजाऊ खेत, जिनमें धान की रोपाई हुई थी, उसका भी पांच एकड़ कटाव हुआ, जिससे बीजी गई धान के साथ खेतों की मिट्टी भी नदी की बाढ़ में बह गई।

किसानों को सताने लगा पुरानी तबाही का डर बसंतर नदी में पहली बार आए इस उफान ने उन बीते वर्षों की यादों को ताजा कर दिया है, जब दर्जनों सीमांत किसानों की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि का नाश हो गया और किसानों ने कड़ी मशक्कत से उन उजड़े खेतों को फिर से फसल रोपाई के लिए आबाद बनाया। बुधवार को सीमा के साथ बहती बसंतर नदी का उफान तेज हो गया।

इससे स्थानीय नर्सरी क्षेत्र का कटाव शुरू हो गया, जिसमें सरकारी रकबे के साथ स्थानीय बरोटा कैंप निवासी किसान चौधरी प्रेम पाल व चौधरी आनंत राम की पांच से छह एकड़ कृषि भूमि भी इसकी चपेट में आई। बसंतर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की आशंका वहीं पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश से बसंतर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की आशंका बन रही है, जिससे स्थानीय गांव पंचायत बरोटा, बरोटा कैंप, कमोर, कमोर कैंप, रंगूर, नंगा, नथवाल अन्य के किसानों को अपनी कृषि रकबे पर बाढ़ का संकट मंडराता नजर आने लगा है।

आज जोरदार बारिश होने की संभावना वहीं मौसम विशेषज्ञों द्वारा जारी पूर्वानुमान के तहत वीरवार के दिन भी जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन सांबा ने नदी नालों के साथ लगते गाव-पंचायत लोगों को विशेष अलर्ट जारी किया है। वहीं सरहद के रखवाले बीएसएफ व सैन्य जवानों को भी पूरी तरह चौकस रहने की सलाह दी गई है।

हर तरफ हाई अलर्ट सब सेक्टर रामगढ़ के अग्रिम नर्सरी, बरोटा, बरोटा कैंप, केसो, कमोर, कमोर कैंप, रंगूर, नंगा, नथवाल आदि के किसानाें, सैन्य व बीएसएफ सीमा पोस्ट जवानों को अगले 24 घंटों तक नदी की बाढ़ के खतरे से दूर रहने और खुद की सुरक्षा का जिम्मा निभाने की सलाह दी गई है। जिला बाढ़ नियंत्रण विभागीय एक्सईएन करूण शर्मा के अनुसार लगातार हो रही बारिश से बसंतर नदी का उफान बढ़ रहा है।