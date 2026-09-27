चोरो ने दीवार तोड़कर उड़ाए थे तांबे के बर्तन, पट्टन पुलिस सुलझाया मामला; 3 गिरफ्तार
बारामूला पुलिस ने हैदरबेग मार्केट में हुई तांबे के बर्तनों की चोरी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने तीन ...और पढ़ें
HighLights
हैदरबेग मार्केट में तांबे के बर्तनों की चोरी सुलझी
पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है
चोरी हुए सभी तांबे के बर्तन बरामद किए गए
जागरण संवाददाता, बारामूला। पट्टन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले हैदरबेग मार्केट में हुई तांबे के बर्तनों की बड़ी चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात चोर दुकान की दीवार तोड़कर तांबे के बर्तन चुरा ले गए थे।
पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सुरागों की मदद से मुख्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद चोरी का शत-प्रतिशत सामान बरामद कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
शकील अहमद मलिक की दुकान से चोरी हुए बर्तन
6 अगस्त को, हैदरबेग मार्केट में स्थित सिंहपुरा निवासी शकील अहमद मलिक की दुकान से तांबे के बर्तन चोरी होने के मामले में BNS की धारा 331(4) और 305 के तहत FIR नंबर 186/2026 दर्ज की गई। 05 और 06 अगस्त की दरमियानी रात, अज्ञात चोरों ने कथित तौर पर दुकान की दीवार तोड़कर बड़ी मात्रा में तांबे के बर्तन चुरा लिए और भाग गए।
सुरागों पर किया पुलिस ने काम
जांच के दौरान, पुलिस ने तकनीकी और मानवीय दोनों तरह के सुरागों पर काम किया और कई संदिग्धों से पूछताछ की। 24 अगस्त को, काकेरपोरा के रहने वाले मंजूर अहमद मीर के बेटे अबरार हुसैन मीर नाम के एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए पकड़ा गया।
लगातार पूछताछ के दौरान, उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी में शामिल होने की बात कबूल की। उसके खुलासे और पहचान के आधार पर, पुलिस ने बाद में चोरी का सामान बरामद कर लिया।
इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है: अबरार हुसैन मीर और शौकत हुसैन मीर (दोनों मंज़ूर अहमद मीर के बेटे और काकेरपोरा के रहने वाले) और नज़ीर अहमद डार (असदउल्लाह डार का बेटा और चैनाबल का रहने वाला)।
आगे की जांच चल रही है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी गिरफ़्तारियां होने की संभावना है।
यह भी पढ़ें- एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर जम्मू से निकलीं मजदूर की लड़कियां, गलत ट्रेन में बैठना पड़ गया भारी