'बांग्लादेश ने भारत में आतंकवाद नहीं फैलाया..', मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाए जाने पर भड़के CM उमर अब्दुल्ला

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने पर सवाल उठाया । उन्होंने पूछा कि क्या किसी एक खिलाड़ी को जबरदस्ती बाहर करने से बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे या भारत-बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि खेल और राजनीति को अलग-अलग रखा जाना चाहिए।

आज यहां एक प्रशासनिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा हटाए जाने से, पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के हालात सुधरने में कोई मदद मिलने के बजाय , वहां उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है और अविश्वास और बढ़ेगा।

बांग्लादेश ने भारत में आतंकवाद नहीं फैलाया: CM उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री ने कहा कि उस बेचारे खिलाड़ी की क्या गलती है? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब हैं। बांग्लादेश के लोगों ने हमारे साथ क्या किया? बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारे सभी रिश्ते अच्छे थे। वे अब भी अच्छे हैं। बांग्लादेश ने हमारे देश में आतंकवाद नहीं फैलाया। उन्होंने हमें बर्बाद नहीं किया। हमारे बीच करीबी रिश्ते थे। अब उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस कदम से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले आने वाले टी-20 वर्ल्ड कप पर असर पड़ रहा है। बांग्लादेश के लोग कहते हैं कि वह भारत आकर नहीं खेलेंगे। वह कहते हैं कि उनका मैच कहीं और होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा के खेल और राजनीति को हमेशा अलग-अलग रखा जाना चाहिए, दोनों को एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए।

खेल और राजनीतिक मुद्दों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए। अगर भारत सरकार को बांग्लादेश के हालात को लेकर अपना विरोध जताना था तो वही करना चाहिए था जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में किया था। हटाए गए खिलाड़ी की क्या गलती है? वह खेलने के लिए तैयार था।