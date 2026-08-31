जम्मू-कश्मीर में लैब टेस्ट में फेल हुए 10 देसी घी ब्रांड, बिक्री और भंडारण पर प्रशासन ने लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावट या कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। प्रयोगशाला जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर देसी घी के 10 ब्रांड और बैचों की बिक्री, भंडारण, वितरण पर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

जांच में संबंधित उत्पादों को घटिया गुणवत्ता, असुरक्षित और गलत लेबलिंग वाला पाया गया। जिन घी के 10 ब्रांड और बैच पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें डेयरी मोहन देसी घी का बैच नंबर पांच, अपना डेयरी मिल्क देसी घी-डीएम-06, मिल्क बाइट काउ घी-137, नंदनी देसी घी-एनडी-28, शाही ताज देसी घी-134, दावत फ्रेश-वीटी09, नंद कृष्णा काउ घी-डी143, डेयरी मिल्क देसी घी-ओएम12 और मोहन डेयरी घी-06 शामिल हैं।

इन उत्पादों के नमूने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए थे, जिनमें अनंतनाग, शांगस, लारनू, बिजबिहाड़ा , सांबा, कठुआ, जम्मू, त्राल और पांपोर शामिल हैं। इन उत्पादों के नमूनों की जांच गाजियाबाद स्थित नेशनल फूड लेबोरेटरी और कश्मीर फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में अधिसूचित खाद्य विश्लेषकों ने की।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने की कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत की है। प्रयोगशाला जांच में कुछ नमूनों में बीटा-सिटोस्टेराल/विदेशी वनस्पति वसा, पाजिटिव बाडाइन टेस्ट, फैटी-एसिड प्रोफाइल में असामान्यताएं और निर्धारित भौतिक-रासायनिक मानकों से विचलन पाया गया।

जांच रिपोर्ट के बाद खाद्य औषधि प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को संबंधित बैचों की बिक्री, भंडारण, वितरण और प्रदर्शन तत्काल रोकने तथा इन उत्पादों को बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं।

संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों को प्रतिबंधित बैचों के उपलब्ध स्टाक का पूरा विवरण 48 घंटे के भीतर संबंधित नामित अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवर्तन अधिकारियों को प्रतिबंधित उत्पादों की आगे बिक्री या वितरण रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

घी केवल दूध या दूध से बने उत्पादों से प्राप्त होना चाहिए विभाग ने स्पष्ट किया कि लागू खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत घी केवल दूध या दूध से बने उत्पादों से प्राप्त होना चाहिए। दूध की वसा के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अतिरिक्त पदार्थ वाला घी बिक्री के लिए अनुमत नहीं है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं से घी खरीदते समय ब्रांड का नाम, बैच नंबर और पैकिंग की तारीख जांचने की अपील की है। यदि प्रतिबंधित बैचों में से किसी की बिक्री या उपलब्धता दिखाई दे, तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को देने की सलाह दी गई है।