वैष्णो देवी यात्रा के दौरान कैमरा, लैपटॉप और टैब ले जाने पर लगा प्रतिबंध, श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जारी की SOP

वैष्णो देवी यात्रा के दौरान कैमरा, लैपटॉप और टैब ले जाने पर लगा प्रतिबंध, श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जारी किया

कटड़ा, राकेश शर्मा। अब वैष्णो माता की यात्रा के दौरान कैमरा, लैपटॉप और टैब ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सभी चीजों को कटड़ा में ही जमा करवाना अनिवार्य है। इसको लेकर श्राइन बोर्ड प्रशासन ने एसओपी (Standard operating procedure) जारी कर दिया है। हालांकि मोबाइल फोन ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। श्राइन बोर्ड प्रशासन का कहना है कि मोबाइल फोन से श्रद्धालु अपने स्वजन से संपर्क में रहते हैं। भवन और यात्रा राष्ट्र-विरोधी तत्वों के निशाने पर इस संबंध में श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए कटड़ा में स्थापित सूचना केंद्र से अनाउंसमेंट की जा रही है और जगह-जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने यह फैसला किया है। क्योंकि वैष्णो देवी भवन और यात्रा राष्ट्र-विरोधी तत्वों के निशाने पर है। पुलिस विभाग से लेनी पड़ेगी अनुमति देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को अपना वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, टैब आदि जैसे उपकरण कटड़ा में ही पर्यटन विभाग या श्राइन बोर्ड के क्लाक रूम में जमा करवाना होगा। या फिर जिस होटल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला आदि में श्रद्धालु ठहरते हैं, वहां भी जमा करवाया जा सकता है। अगर ऐसे उपकरणों को श्रद्धालु भवन की ओर ले जाना चाहते हैं तो पहले श्राइन बोर्ड और पुलिस विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। श्राइन बोर्ड द्वारा SOP जारी हालांकि कई वर्षों से भवन मार्ग पर वीडियो कैमरा या फिर डिजिटल कैमरा आदि ले जाने की पहले से ही मनाही है। परंतु हाल ही में श्राइन बोर्ड द्वारा एसओपी जारी कर लैपटाप तथा टैब को भी भवन मार्ग पर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर पुलिस विभाग से सहयोग मांगा है।

