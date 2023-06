डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा का स्वागत करते हुए कहा है कि कश्मीर की यह आध्यात्मिक यात्रा है और श्रद्धालु कश्मीरियत का हिस्सा हैं। यात्रा का वर्षों से पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ स्वागत किया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बाबा अमरनाथ यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की प्रतीक है।

सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक है बाबा अमरनाथ यात्रा और श्रद्धालु कश्मीरियत का हिस्सा : आजाद

जम्मू, राज्य ब्यूरो: डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा का स्वागत करते हुए कहा है कि कश्मीर की यह आध्यात्मिक यात्रा है और श्रद्धालु कश्मीरियत का हिस्सा हैं। यात्रा का वर्षों से पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ स्वागत किया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बाबा अमरनाथ यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की प्रतीक है। कश्मीरी लोग पर्यटकों के आवभगत के लिए जाने जाते हैं जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। आजाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं से कहा कि वे यात्रा के दौरान स्वयंसेवी बनकर कार्य करें और सहयोग दें। प्रशासन को भी एक अनुशासन तरीके से यात्रा को चलाना चाहिए ताकि 2 महीने के दौरान यात्रियों और पर्यटकों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।

Edited By: Nidhi Vinodiya