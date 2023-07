Jammu: सोमवती अमावस्या से विशेष बना सावन का दूसरा सोमवार, भगवान शिव के साथ पितरों को किया प्रसन्न

Jammu सोमवती अमावस्या होने की वजह से सावन के दूसरे सोमवार की महत्ता और बढ़ गई है। जम्मू के शिवालयों में जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं उत्तरवाहिणी पुरमंडल में गुप्त गंगा में स्नान करने के बाद विधिपूर्वक पितरों की पूजा-अर्चना कर जीवन में सुख-समृद्धि खुशहाली लाने की प्रार्थना की है।

सोमवती अमावस्या से विशेष बना दूसरा सोमवार, भगवान शिव के साथ पितरों को किया प्रसन्न : जागरण

जम्मू, जागरण संवाददाता: आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। आज ही सोमवती अमावस्या होने की वजह से दिन की महत्ता और बढ़ गई है। जम्मू के शिवालयों में जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं उत्तरवाहिणी, पुरमंडल में गुप्त गंगा में स्नान करने के बाद विधिपूर्वक पितरों की पूजा-अर्चना कर जीवन में सुख-समृद्धि, खुशहाली लाने की प्रार्थना की। सुबह तड़के से ही जम्मू के प्राचीन पीरखोह, आप शंभू मंदिर, रुपये वाला मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर सहित शहर के दूसरे शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें रही। बम-बम बोले, जय शिव शंकर, हर-हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे थे। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंचे श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हुए थे। शिवलिंग का जलाभिषेक कर, उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिरों के अलावा घरों में भी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ रखा गया था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सावन के दूसरे सावन माह में आज मंदिरों का शहर जम्मू शिवमय नजर आया। सोमवती अमावस्या का महत्व बताया मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। कथावाचकों ने इस दौरान श्रावण मास व उसी दौरान आने वाली सोमवती अमावस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिन भगवान शिव के साथ विष्णु की पूजा-अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं की देखी गई लंबी कतारें पुरमंडल स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी शिव दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। गुप्त गंगा में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी विधिवत पूजा-अर्चना की और उनके नाम से दान भी किया। ज्योतिषाचार्य रोहित वशिष्ठ ने बताया कि सोमवती अमावस्या के दिन जिन लोगों को पितर दोष हो, वह विधि-विधानपूर्वक शांति पूजा कराते हैं। मंदिरो में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन देर शाम तक जारी रहेगा।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN