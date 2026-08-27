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आंखों का अंधियारा छटा तो फिर रोशन हुई जिंदगी, जम्मू की अंजलि को मिली नई रोशनी; अब घर में गूंजेंगी किलकारियां

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:14 AM (IST)

केराटोकोनस से जूझ रही अंजलि की दुनिया सफल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद पूरी तरह बदल गई है। अब वह आत्मनिर्भर है, विवाहित है और जल्द ही मां बनने वाली है, जिसने उसे नया जीवन दिया है।

जम्मू की अंजलि की आंखों का सफल ऑपरेशन हुआ। सांकेतिक फोटो

जम्मू की अंजलि की आंखों का सफल ऑपरेशन हुआ। सांकेतिक फोटो

HighLights

  1. अंजलि को केराटोकोनस के कारण दृष्टिहीनता का सामना करना पड़ा।

  2. सफल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ने उसकी दुनिया पूरी तरह बदल दी।

  3. अब वह आत्मनिर्भर, विवाहित और जल्द ही माँ बनने वाली है।

रोहित जंडियाल, जम्मू। कभी आंखों की बीमारी केराटोकोनस से जूझ रही अंजलि की दुनिया लगभग स्याह हो गई थी। वह न पढ़ाई लिखाई कर पाती और न ही घर का कोई काम करने में सक्षम थी। घर के खराब आर्थिक हालात ने उसकी समस्या को और बढ़ा दिया था। लेकिन करीब एक वर्ष पहले उसकी दाईं आंख में हुए सफल आप्टिकल कार्नियल ट्रांसप्लांट (प्रत्यारोपण) ने उसकी दुनिया ही बदल दी।

अब अजंलि न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि उसकी शादी होने के बाद जल्द उसकी गोद में एक नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। बता दें कि आप्टिकल कार्नियल ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें आंख के क्षतिग्रस्त या धुंधले कार्निया (काली पुतली) को किसी स्वस्थ दाता के कार्निया ऊतक से बदला जाता है। जम्मू संभाग के ऊधमपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र बरमीन की अंजलि का जन्म वर्ष 2003 में हुआ था।

दोनों आंखों में गंभीर समस्या

बचपन में उसकी दृष्टि ठीक थी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और एक आंख से न के बराबर दिखने लगा। इससे उसकी पढ़ाई छूट गई और वह घर का कामकाज कर पाने में असमर्थ हो जाती। उसकी दोनों आंखों में गंभीर केराटोकोनस की समस्या उत्पन्न हो गई।

केराटोकोनस आंख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें कार्निया (आंख की काली पुतली) धीरे-धीरे पतली होकर कमजोर होने लगती है और उसका सामान्य गोल आकार बदलकर बाहर की ओर एक शंकु (कोन) जैसा उभर जाता है। वर्ष 2022 में उसके स्वजन उसे चिकित्सकीय परामर्श के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. सुरुचि गुप्ता के पास ले आए।

उस समय उनकी दाईं आंख की दृष्टि केवल एक मीटर की दूरी से उंगलियां गिनने तक सीमित थी। दाईं आंख में ग्रेड-चार केराटोकोनस के साथ कार्निया के मध्य भाग में अपारदर्शिता थी, जबकि बाईं आंख में ग्रेड-दो केराटोकोनस के साथ दृष्टि 6/60 थी अर्थात छह मीटर की दूरी तक देख सकती थी। डाक्टरों ने वर्ष 2022 में अंजलि की बाईं आंख में कार्नियल कोलेजन क्रास-लिंकिंग की प्रक्रिया की, जिसका उद्देश्य केराटोकोनस की आगे की प्रगति को रोकना था।

दाईं आंख के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट की योजना 

दृष्टि में सुधार के लिए दोनों आंखों में कान्टेक्ट लेंस का ट्रायल भी किया गया। लेकिन अंजलि को नियमित रूप से रसोई में काम करना पड़ता था और आर्थिक परिस्थितियों के कारण कान्टेक्ट लेंस उनके लिए सुविधाजनक नहीं रहे और उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता था।

इसके बाद दाईं आंख के लिए कार्निया ट्रांसप्लांट की योजना बनाई गई। मई 2025 में जम्मू के अंबफला स्थित स्वामी विवेकानंद अस्पताल में उसकी दाईं आंख में आप्टिकल कार्नियल ट्रांसप्लांट किया गया। ट्रांसप्लांट के लगभग एक वर्ष बाद अंजलि की स्थिति उत्साहजनक है और इसके बेहतर नतीजे आए हैं।

अंजलि का इसी वर्ष विवाह हुआ। फिलहाल अंजलि की आंखों की स्थिति अच्छी है और वह कुछ आवश्यक दवाओं के साथ उपचार जारी रखे हुए है।