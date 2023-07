Jammu: घाटी में आतंकियों के लिए सेना और पुलिस ने बनाई रणनीति, मार गिराने का तेज होगा अभियान

Jammu जम्मू कश्मीर में बचे-खुचे आतंकियों को मार गिराने और उनके पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह नष्ट करने के लिए पुलिस व सेना अपने संयुक्त अभियानों में और तेजी लाएगी। इस संदर्भ में अपनायी जा रही रणनीति पर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और सेना की 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने मंगलवार को बैठक में विस्तार से चर्चा की है।

Jammu: घाटी में आतंकियों के लिए सेना और पुलिस ने बनाई रणनीति

