'दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत की ओर आंख उठा सके', ITBP के जवानों को संबोधित करते हुए बोले अनुराग ठाकुर

लेह, एजेंसी। Anurag Thakur in Ladakh: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर लेह के दौरे पर हैं। लेह में भारत-चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल रात सीमा की रक्षा कर रहे आईटीबीपी जवानों से बातचीट की है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भारत को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। बहुत सी बातें जोर से नहीं कही जा सकतीं, लेकिन भावनाओं और निर्णयों के माध्यम से समझी जा सकती हैं, इसलिए सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख के लोगों को बाहरी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए हैं। वहीं, उन्होंने यूपीए की सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान चीन पर दबाव बनाने से रोक दिया जाता था।

चीन के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से पहले मना कर दिया जाता था, लेकिन अब दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत की ओर आंख उठा कर देख सके। उन्होंने कहा हमारे जवान तो मजबूती के साथ खड़े ही हैं, साथ ही उनके पीछे सरकार भी पूरा मजबूती के साथ उनका साथ दे रही है।

#WATCH | Ladakh | At the India-China border in Leh, at an altitude of 15,000 feet, Union Minister Anurag Thakur spoke with the ITBP jawans guarding the border last night.

