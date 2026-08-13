जम्मू में NCB की बड़ी कार्रवाई, तवी किनारे 438 ग्राम हेरोइन पकड़ी, हथियार लहराकर भागा आरोपी; साथी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जम्मू जोनल यूनिट ने बुधवार को तवी नदी के किनारे निचले रगोड़ा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। इसमें 438 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई।कार्रवाई के दौरान एनसीबी की टीम को हथियारबंद व्यक्ति से खतरा भी पैदा हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने और टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत अधिकारी ने सुरक्षित दिशा में हवा में दो चेतावनी शॉट दागे।

हालांकि, इस दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हथियार लहराने वाला व्यक्ति मौके से फरार होने में सफल रहा, जबकि उसके एक साथी को टीम ने पकड़ लिया। खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई एनसीबी के अनुसार, यह कार्रवाई विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की गई। तवी नदी के किनारे का यह इलाका प्राकृतिक रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। नदी के बहाव क्षेत्र, दलदली जमीन और घनी ऊंची घास के बीच से होकर अधिकारियों को संदिग्धों तक पहुंचना पड़ा। इसी दौरान टीम ने आरोपित को घेरकर उसके कब्जे से 438 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की।

बताया गया कि कार्रवाई के दौरान आरोपित के एक सहयोगी ने अचानक हथियार निकालकर टीम को धमकाने का प्रयास किया। इससे मौके पर स्थिति गंभीर हो गई और अधिकारियों की जान को तत्काल खतरा उत्पन्न हो गया। टीम की सुरक्षा को देखते हुए अधिकृत अधिकारी ने हवा में दो चेतावनी गोलियां चलाईं।

इसके बाद हथियारबंद व्यक्ति मौके से भाग निकला। टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह नदी के किनारे के कठिन भू-भाग का फायदा उठाकर फरार हो गया। बीएसएफ ने दिया अहम सहयोग ऑपरेशन को सफल बनाने में BSF ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से एनसीबी टीम ने बरामद मादक पदार्थ को सुरक्षित कब्जे में लिया और आरोपित को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने बरामद संदिग्ध हेरोइन को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद पदार्थ की जांच और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच का मुख्य उद्देश्य केवल बरामद मादक पदार्थ के स्रोत का पता लगाना नहीं है, बल्कि इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को भी उजागर करना है।

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