Jammu में तेजी से चला तबादला अभियान, जम्मू के शिक्षकों के तबादलों की पहली सूची जारी, 920 टीचर्स हुए ट्रांसफर

जम्मू के शिक्षकों के तबादलों की पहली सूची जारी, 920 टीचर्स हुए ट्रांसफर

जम्मू, जागरण संवाददाता। जम्मू शिक्षा विभाग के वार्षिक तबादला अभियान के तहत जम्मू जिले के शिक्षकों के तबादलों की पहली सूची जारी हो गई है। इन शिक्षकों में वे शिक्षक शामिल हैं जो दस साल या उससे अधिक समय से एक ही स्कूल में बैठे हुए थे। वार्षिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इन आवेदनों में शिक्षक अपनी इच्छा से भी दूसरे स्कूल का चयन कर सकते थे, लेकिन तबादला करने का अंतिम निर्णय कमेटी के पास ही है। तीन साल या उससे अधिक समय से रह रहे शिक्षकों का हो रहा तबादला इस तबादला अभियान का उद्देश्य तीन साल या उसके अधिक समय से एक ही स्कूल में नियुक्त शिक्षकों के तबादले करना है। शिक्षा विभाग के पास ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई रसूखदार शिक्षक अपना तबादला ही नहीं होने देते। वे वर्षों से शहर या उसके आसपास के इलाकों के स्कूलों में बैठे हुए है और उनमें से कई तो दस से बीस सालों तक एक ही स्कूल में बैठे हुए हैं। इन इलाकों के तबादले की सूची पहले हो चुकी है जारी ऐसे शिक्षकों के कारण वे शिक्षक परेशान हो रहे थे जो वर्षों से दूर दराज के स्कूलों में फंस कर रह गए हैं और उन्हें अपने गृह क्षेत्रों में वापस आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। शिक्षा निदेशक अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि जम्मू संभाग के सांबा, कठुआ, डोडा, राजौरी, पुंछ, ऊधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, रामबन जिलों की तबादला सूची पहले ही जारी हो चुकी है। जिले के आधार पर किए जा रहे तबादले अब जम्मू जिले की तबादला सूची जारी की गई है। यह तबादला जिले के आधार पर किए गए जा रहे हैं।शिक्षकों के जिले नहीं बदले गए हैं।उनके अपने अपने जिलों में तबादला किए गए हैं। इन तबादलों में बीमार शिक्षकों के तबादलों को उनके गृह क्षेत्रों में किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। इसके अलावा सेवानिवृति के पास पहुंच चुके शिक्षकों को भी उनके गृह क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।

