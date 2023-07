अनंतनाग में तीन मजदूरों ने किया आत्मदाह का प्रयास, स्थानीय लोगों ने बचाई जान; पुलिस ने शुरू की जांच

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को तीन अस्थायी श्रमिकों ने आत्मदाह का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों को बचा लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि श्रमिकों ने आत्मदाह का प्रयास क्यों किया इसके कारणों का नहीं पता चला है।

अनंतनाग में तीन मजदूरों ने किया आत्मदाह का प्रयास, स्थानीय लोगों ने बचाई जान

जम्मू-कश्मीर, जागरण संवाददाता। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को तीन अस्थायी श्रमिकों ने आत्मदाह का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों को बचा लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।

