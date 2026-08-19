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5 करोड़ से बनेगा जीएमसी जम्मू में ओवर ब्रिज, आपस में जुड़ेंगे चार अस्पताल; मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

By Rohit Jandiyal Edited By: Sushil Kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 04:24 AM (IST)

जीएमसी जम्मू में 5 करोड़ रुपये की लागत से एक ओवरब्रिज का निर्माण होगा, जो चार प्रमुख अस्पतालों को आपस में जोड़ेगा।

5 करोड़ से बनेगा जीएमसी जम्मू में ओवर ब्रिज। फाइल फोटो

5 करोड़ से बनेगा जीएमसी जम्मू में ओवर ब्रिज। फाइल फोटो


HighLights

  1. जीएमसी जम्मू में 5 करोड़ का ओवरब्रिज बनेगा।

  2. चार प्रमुख अस्पताल आपस में जुड़ेंगे, आसान पहुंच।

  3. मरीजों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू से संबंधित अस्पतालों तक जाने के लिए अब मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही जीएमसी से एक ओवर ब्रिज बनने जा रहा है। यह ब्रिज चार अस्पतालों को आपस में जोड़ेगा। इसकी डीपीआर तैयार हो रही है। जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने इस परियोजना के मंजूर होने पर खुशी जताई है।

इस समय जीएमसी जम्मू से बोन और ज्वाइंट अस्पताल, सीडी अस्पताल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तक जाने के लिए सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इस पूरे रास्ते पर कई बार जाम की स्थिति होती है और अधिक ट्रैफिक होने के कारण मरीजों को परेशानी भी होती है।

कुछ वर्ष जब सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ था तो उसे जीएमसी के साथ ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव बना था लेकिन बाद में इस पर काम नहीं हो पाया था। लंबे समय से जीएमसी और इससे संबंधित अस्पतालों को ओवर ब्रिज से जोड़ने की मांग हो रही थी। अब इस मांग को पूरा करते हुए ओवर ब्रिज बनाने की परियोजना को मंजूरी मिल गई है।

परियोजना की मंजूरी मिलने पर जताई खुशी

यह ओवर ब्रिज जीएमसी जम्मू से शुरू होगा और चेस्ट डिजिजेस अस्पताल, बोन और ज्वाइंट अस्पताल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को आपस में जोड़ेगा। बाद में इसे अन्य अस्पतालों के साथ जोड़ने का भी प्रस्ताव है। जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने परियोजना को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है और लोग लंबे समय से ओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे थे।

इस परियोजना के बनने से कोई भी मरीज बिना ट्रैफिक की समस्या से जूझते हुए सीधा चार अस्पतालों तक जा सकेगा। इसका लाभ सभी को होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस परियोजना को नींव पत्थर रख दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएमसी के प्रिंसिपल डाक्टर आशुतोष गुप्ता ने इस परियोजना पर अच्छा काम किया है।