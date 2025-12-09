SSP के ससुर के घर में घुस गई तेज रफ्तार कार, जम्मू के चिन्नौर में नशेड़ियों का तांडव

जागरण संवाददाता, जम्मू। दोमाना पुलिस थाना क्षेत्र चिन्नौर इलाके में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब तेज रफ्तार कार मुख्य गेट तोड़ते हुए सीधे एक घर के आंगन में जा घुसी।

हादसे के बाद युवकों के भागने और फिर लौटकर लोगों से उलझने पर क्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चार युवकों को हिरासत में ले लिया।

इस हादसे में घर की बाहरी दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, एक स्कूटी समेत कई अन्य सामान टूट गया। जिस घर में कार घुसी, वह जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर सुपरींटेंडेंट आफ पुलिस के ससुर का बताया जा रहा है।



चौकी प्रभारी चिन्नौर अर्जुन सिंह चिब ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद कार में सवार युवक मौके से भाग निकले। हालांकि, कुछ देर बाद वे अपनी कार वापस लेने के लिए लौट आए।