SSP के ससुर के घर में घुस गई तेज रफ्तार कार, जम्मू के चिन्नौर में नशेड़ियों का तांडव
जम्मू के चिन्नौर इलाके में एक तेज रफ्तार कार एक घर में घुस गई, जिससे संपत्ति का नुकसान हुआ। घटना के बाद युवकों ने भागने की कोशिश की और फिर वापस आकर स् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। दोमाना पुलिस थाना क्षेत्र चिन्नौर इलाके में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब तेज रफ्तार कार मुख्य गेट तोड़ते हुए सीधे एक घर के आंगन में जा घुसी।
हादसे के बाद युवकों के भागने और फिर लौटकर लोगों से उलझने पर क्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चार युवकों को हिरासत में ले लिया।
इस हादसे में घर की बाहरी दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, एक स्कूटी समेत कई अन्य सामान टूट गया। जिस घर में कार घुसी, वह जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर सुपरींटेंडेंट आफ पुलिस के ससुर का बताया जा रहा है।
चौकी प्रभारी चिन्नौर अर्जुन सिंह चिब ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद कार में सवार युवक मौके से भाग निकले। हालांकि, कुछ देर बाद वे अपनी कार वापस लेने के लिए लौट आए।
घर के सदस्यों और पड़ोसियों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि पुलिस के पहुंचने तक कार नहीं हटाई जा सकती। इस बात पर युवक आक्रामक हो गए और लोगों से बहसबाजी करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने जांच के दौरान चार युवकों को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान विमर्श राज निवासी किश्तवाड़, अंकित शान निवासी राजिंदर नगर, आरुष कोटवाल निवासी पलौड़ा और दानिश कोटवाल निवासी चिन्नौर को पकड़ लिया।
चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ दोमाना थाना में मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और घटना स्थल से फरार होने के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है।
