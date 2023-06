जम्मू कश्मीर में 23 जून से दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह, भगवती नगर में करेंगे रैली; जानें पूरा शेड्यूल

Amit Shah Two Day Visit In Jammu And Kashmir केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जून यानी कल से जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सुबह सवा 11 बजे जम्मू पहुंचते ही सीधे भाजपा मुख्यालय में जाएंगे। वहीं इसके बाद वह भगवती नगर में रैली को संबोधित करने रवाना हो जाएंगे। वह कई परियोजनाओं की भी नींव रखेंगे।