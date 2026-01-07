जम्मू-कश्मीर सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए गृहमंत्री शाह ने नई दिल्ली में बुलाई बैठक, आतंकवाद पर चर्चा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आठ जनवरी गुरूवार को नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी आइएसआइ व आतंकी संगठनों द्वारा व्हाइट कालर टेरर माडयूल तैयार करने के षडयंत्र को विफल बनाने और प्रदेश में जारी आतंकराेधी अभियानों की रणनीति पर चर्चा होगी।

वर्ष 2026 में गृहमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के लिए बुलाई गई यह पहली बैठक है। इससे पूर्व गत अक्टॅबर में भी गृहमंत्री ने fदल्ली में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर एक बैठक बुलाई थी।

संबधित अधिकारियों बताया कि परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर आठ जनवरी को प्रस्तावित सुरक्षा समीक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक, जम्मू कश्मीर पुलिस के खुफिया विंग के प्रमुख के अलावा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी, एनआइए के महानिदेशक, सीसुब और सीआरपीएफ के महानिदेशक के अलावा केंद्रीय गृहमंत्रालय के संबधित अधिकारी भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि गृहमंत्री लगभग हर तीन माह बाद जम्मू कश्मीर के हालात की एक समीक्षा बैठक आयोजित करते हैं जिसमें जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा तैयारियों, आतंकवाद-रोधी अभियानों की स्थिति और क्षेत्र में विकास से जुड़े स्थायित्व उपायों का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने बताया fक प्रस्तावित बैठक में जम्मू-कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ आतंकवाद-रोधी अभियानों की प्रगति का मूल्यांकन होगा।