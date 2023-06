Opposition Meeting: अमित शाह की जम्मू से पटना तक 'ललकार', कहा- एक होकर भी 2024 में पीएम मोदी को हराना नामुमकिन

जम्मू, ऑनलाइन डेस्क। Amit Shah on Opposition: पटना में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पटना में विपक्षी नेताओं का फोटो सेशन चल रहा है। अमित शाह ने कहा कि सभी विपक्षी नेता एक-साथ आकर बीजेपी या एनडीए को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये इच्छाएं धरी की धरी रह जाएंगी।

उन्होंने कहा कि मैं सभी विपक्षी नेताओं को बता देना चाहता हूं कि कितना भी हाथ मिला लो आपकी एकता संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सभी विपक्षी एक हो भी जाते हैं तो भी वह लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हरा नहीं सकेंगे।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah takes a jibe at the #OppositionMeeting

Today a photo session is underway in Patna. They (opposition) want to challenge PM Modi and NDA. I want to tell them that in 2024 PM Modi will become PM by winning more than 300 seats, says HM Shah pic.twitter.com/YmfJvR4Uv3