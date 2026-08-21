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जम्मू वालों के लिए बड़ी खबर! 378 करोड़ के अम्बफला-रूपनगर फ्लाईओवर की तैयारी तेज, जानीपुर रोड का जाम होगा खत्म

By Anchal Singh Edited By: Dallu Slathia
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:23 PM (IST)

जम्मू में अम्बफला-रूपनगर फ्लाईओवर के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसकी डीपीआर दो महीने में तैयार होगी। यह 378.40 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शहर की गंभीर ट्रैफिक समस्या का समाधान करेगा, जिसका विचार 19 साल पहले आया था।

378 करोड़ के अम्बफला-रूपनगर फ्लाईओवर की तैयारी तेज।

378 करोड़ के अम्बफला-रूपनगर फ्लाईओवर की तैयारी तेज

HighLights

  1. अम्बफला-रूपनगर फ्लाईओवर की डीपीआर दो महीने में होगी तैयार।

  2. 378.40 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, ट्रैफिक समस्या का समाधान।

  3. भोपाल की कंपनी कर रही मिट्टी की जांच, 19 साल पुराना प्रोजेक्ट।

अंचल सिंह, जागरण। जम्मू शहर की सबसे गंभीर ट्रैफिक समस्या से निजात पाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बहुप्रतीक्षित अम्बफला-रूपनगर फ्लाईओवर के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लगभग 378.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए भोपाल की प्रतिष्ठित कंपनी मंगलमल इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को कंसलटेंसी का ठेका मिला है। कंपनी ने न्यू प्लाट और आसपास के इलाकों में सायल टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया है।

मिट्टी की जांच व अन्य संबंधित कार्यों को पूरा करते हुए कंसलटेंसी दो महीनों में काम पूरा कर डीपीआर लोक निर्माण विभाग को सौंपेगी। हालांकि कंसलटेंसी के लिए 90 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद विभाग इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजेगा।

सरकार की मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और फिर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होगा। हालांकि अभी से कई दुकानदार, स्थानीय निवासी इस फ्लाईओवर के निमा्रण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे इस मार्ग पर व्यापार ठप हो जाएगा। तोड़-फोड़ भी ज्यादा होगी। वे अम्बफला वाया मांडा रिंग रोड की मांग कर रहे हैं।

प्रोजेक्ट से जुड़े प्रमुख बिंदु

-रूट: अम्बफला चौक से रूपनगर टी-जंक्शन (वाया जानीपुर)।
-जिम्मेदारी: भोपाल की कंपनी को डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के लिए 90 दिन का समय मिला है।
-तकनीकी जांच: कंपनी जमीन की मजबूती, पिलर की स्थिति, ट्रैफिक दबाव और यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली के खंभे व पाइपलाइन) जैसे पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।

क्यों जरूरी है यह फ्लाईओवर

अम्बफला-जानीपुर मार्ग जम्मू के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है। इस रूट पर जम्मू हाईकोर्ट, कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, स्कूल और घनी रिहायशी कालोनियां हैं। पीक आवर्स में यहां लगने वाले भीषण जाम के कारण एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियां भी फंस जाती हैं। इस फ्लाईओवर के बनने से न केवल इस रूट का सफर सुगम होगा, बल्कि जाम से भी स्थायी राहत मिलेगी।

19 साल पुराना है इतिहास

इस रूट पर जाम खत्म करने का विचार पहली बार वर्ष 2007 में आया था, जब एशियाई विकास बैंक की फंडिंग से लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत का प्रोजेक्ट बना था। हालांकि, जमीन अधिग्रहण के मुआवजे और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था और जुलाई 2013 में एडीबी ने फंडिंग वापस ले ली थी। अब नए सिरे से इस पुराने सपने को धरातल पर उतारने की तैयारी है।

क्या कहते हैं अधिकारी

 पीडब्ल्यूडी, एक्सईएन सरफराज अहमद चौधरी ने बताया कि अम्बफला से रूपनगर टी-जंक्शन तक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। भोपाल की कंसलटेंसी ने सॉयल टेस्टिंग समेत संबंधित कार्य शुरू किए हैं ताकि डीपीआर जल्द तैयार की जा सके। अगले दो महीनों में कंपनी डीपीआर सौंप देगी।

डीपीआर तैयार होने और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जानीपुर मार्ग पर ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए यह योजना बेहद प्रभावी साबित होगी।’