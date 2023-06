वार्षिक अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में अब मात्र दो दिन का समय बचा है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को आधार शिविर भगवती नगर में माक ड्रिल की। इस दौरान जिस प्रकार से आधार शिविर श्रद्धालुओं का जत्था वाहनों में गुजरता है। उसी प्रकार से सुरक्षा बलों ने वाहनों को कतारबद्ध निकाला।

अमरनाथ यात्रा के लिए बचे सिर्फ दो दिन, सुरक्षाबलों की तैयारियां तेज; मॉक ड्रिल करा जांची सुरक्षा व्यवस्था

जम्मू, जागरण संवाददाता: वार्षिक अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में अब मात्र दो दिन का समय बचा है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को आधार शिविर भगवती नगर में माक ड्रिल की। इस दौरान जिस प्रकार से आधार शिविर श्रद्धालुओं का जत्था वाहनों में गुजरता है। उसी प्रकार से सुरक्षा बलों ने वाहनों को कतारबद्ध निकाला। इस दौरान काफिले के जिस हिस्से में सुरक्षा बलों के वाहन तैनात होने थी वाहनों को उसी तैयार से काफिले में गुजारा गया। बड़े ही गोपनीय ढंग से आयोजित हुई इस मॉक ड्रिल में जम्मू पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, पुलिस की खुफिया विंग सीआईडी, ट्रैफिक विंग के अलावा कुछ अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के दौरान शहर की सड़कों पर भी सुरक्षा बलों को विशेष पहचान पत्र के साथ उसी प्रकार से तैनात किया गया जिस प्रकार से यात्रियों का काफिले गुजरने के दौरान किया जाता है। आधार शिविर से मॉक ड्रिल के दौरान वाहनों का काफिला सुबह तड़के 03:26 बजे निकला और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के नगरोटा तक गया। काफिला गुजरने के बाद खुला मार्ग मॉक ड्रिल में शामिल वाहनों के काफिले के गुजरने के दौरान ट्रैफिक कर्मियों ने उक्त मार्ग पर यातायात को अवरुद्ध कर दिया था। जैसे ही काफिला गुजरा तो मार्ग को फिर से खोल दिया गया। काफिले में शामिल बसों में यात्रियों के स्थान पर सुरक्षाबलों को बैठाया गया था। मॉक ड्रिल में शामिल हुए 33 वाहन अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर भगवती नगर से शुरू हुई मॉक ड्रिल में कुल 33 वाहन शामिल है। इन में सीआरपीएफ की 15 बसें, एक नागरिक बस, एक जेकेयूटी रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस, तीन सीआरपीएफ के ट्रक, दो सीआरपीएफ के जोंगे के अलावा काफिले के आगे और अंत में सुरक्षाबलों के दो वाहन उसी प्रकार से काफिले को सुरक्षा देते हुए गुजरे जिस प्रकार से अमरनाथ श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा बलों के वाहन चलते है।

