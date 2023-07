Amarnath Yatra 2023: खराब मौसम के चलते जम्मू से भी रोकी गई अमरनाथ यात्रा, आज और कल भारी वर्षा की संभावना

Amarnath Yatra Update खराब मौसम के चलते जम्मू में अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। भगवती नगर स्थित यात्री निवास से श्रद्धालुओं को रवाना नहीं किया गया। मौसम विभाग ने आज और कल भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कल भी यात्रा के बहाल होने की संभावनाएं काफी कम हैं। पहली जुलाई से अब तक पहली बार यात्रा को स्थगित किया गया है।

खराब मौसम के चलते जम्मू से भी रोकी गई अमरनाथ यात्रा, आज और कल भारी वर्षा की संभावना

जम्मू, जागरण संवाददाता। शुक्रवार सुबह भारी वर्षा और रेल पथरी क्षेत्र में भूस्खलन व कई जगह फिसलन के चलते अमरनाथ यात्रा को पहलगाम व बालटाल से रोक दिया गया था और आज खराब मौसम को देखते हुए जम्मू से ही यात्रा को रवाना नहीं किया गया। जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से शनिवार सुबह श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना नहीं किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार व रविवार को जम्मू-कश्मीर में भारी वर्षा की संभावना जताई है, इसलिए रविवार को भी यात्रा बहाल होने की संभावनाएं कम हैं। पहली जुलाई से अब तक पहली बार यात्रा को स्थगित किया गया है। चंद्रकोट में रोकी गई थी यात्रा जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से पहले एक सप्ताह में करीब 40 हजार श्रद्धालु जत्थे में शामिल होकर यात्रा पर रवाना हो चुके हैं जिसमें करीब पांच हजार साधु-संत भी शामिल रहे। शुक्रवार को जम्मू से पहलगाम के रास्ते यात्रा करने के लिए जो श्रद्धालु रवाना हुए थे, उन्हें भी चंद्रकोट में रोका गया था। हालांकि, बालटाल मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालु बालटाल बेस कैंप तक पहुंच गए थे। जम्मू से यात्रा न होने के कारण यात्री निवास में श्रद्धालुओं का जमावड़ा बढ़ गया है। शुक्रवार रात तक यात्री निवास में करीब तीन हजार श्रद्धालु थे और आज अब जबकि यात्रा रवाना नहीं हुई है, यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। जम्मू में यात्रा रुकने की सूरत में श्रद्धालुओं को ठहराने के लिए प्रशासन की ओर से इस बार पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जम्मू जिला प्रशासन की ओर से यात्री निवास के अलावा शहर के विभिन्न मंदिरों, सामुदायिक स्थलों व सभाओं समेत 32 स्थानों पर श्रद्धालुओं को ठहराने का प्रबंध किया गया है। यात्री निवास में करीब दो हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है जबकि इन सभी 32 स्थानों पर करीब दस हजार श्रद्धालु ठहर सकते हैं।

