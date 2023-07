Amarnath Yatra: खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा, पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं

Amarnath Yatra stopped मौसम के खराब होने के कारण आज बालटाल और नुनवान में अमरेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा को रोक लिया गया है। किसी भी तीर्थ यात्री को पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि मौसम साफ होने पर याक्षा फिर से शुरू हो जाएगी।

खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा

जम्मू, जागरण संवाददाता। Amarnath Yatra stopped: एक जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का आज एक और जत्था बाबा बर्फानी के जयघोष करते हुए रवाना हुआ था, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। मौसम के खराब होने के कारण आज बालटाल और नुनवान में श्री अमरेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा को रोक लिया गया है। मौसम साफ होने पर शुरू होगी यात्रा खराब मौसम होने के कारणकिसी भी तीर्थ यात्री को पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक मौसम के साफ होने पर ही श्रद्धालुओं को आगे की तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी

Edited By: Preeti Gupta