Amarnath Yatra: नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने किये बाबा अमरनाथ के दर्शन, सुरक्षा तैनाती का लिया जायजा

Amarnath Yatra 2023 नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार बुधवार सुबह श्री अमरेश्वर धाम की यात्रा के लिए पहुंचे। उन्होंने पवित्र गुफा में हिमलिंग स्वरूप भगवान शंकर के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने पवित्र और यात्रा मार्ग पर किए गए सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते हुए सेना पुलिस वायु सेना सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को सराहा।

नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने किये बाबा अमरनाथ के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का लिया जायजा

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बुधवार को श्री अमरेश्वर धाम में विराजमान हिमलिंग स्वरूप भगवान शंकर के दर्शन किए। इस बीच, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और मंडलायुक्त कश्मीर विजय कुमार बिधुड़ी ने बालटाल-पवित्र गुफा मार्ग का दौरा कर, यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का जायजा लिया। सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा यहां मिली जानकारी के अनुसार, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार बुधवार सुबह श्री अमरेश्वर धाम की यात्रा के लिए पहुंचे। उन्होंने पवित्र गुफा में हिमलिंग स्वरूप भगवान शंकर के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने पवित्र और यात्रा मार्ग पर किए गए सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते हुए सेना, पुलिस, वायु सेना, सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को सराहा। इस बीच पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और मंडलायुक्त कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी ने बालटाल-पवित्र गुफा यात्रा मार्ग का दौरा कर, सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने बालटाल, मनिगाम और गांदरबल में विभिन्न यात्री शिविरों का दौरा करने के साथ साथ सुरक्षाबलों की तैनाती का भी आकलन किया। उन्होंने यात्रा मार्ग पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के अलावा श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और यात्रा को सुगम बनाने, सुरक्षा तंत्र को और बेहत बनाने के संदर्भ में उनकी राय ली। उन्होंने दोमेल में आरएफआइडी सेंटर की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया।

