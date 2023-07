मैं शिव और हिंदू धर्म में विश्वास रखती हूं, अमरनाथ यात्रा करने आई फ्रांसीसी प्रोफेसर ने कहा- बेहतरीन रहा अनुभव

जम्मू-कश्मीर, एएनआई। फ्रांस से भारत अमरनाथ यात्रा करने आई फ्रांसीसी प्रोफेसर पास्कल ने कहा है कि मुझे अमरनाथ यात्रा का माहौल बहुत पसंद आया है। यहां भारत के हर हिस्से से लोग आते हैं। प्रोफेसर पास्कल ने बताया कि यहां आने के बाद उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ।

प्रोफेसर पास्कल ने कहा कि मुझे इस जगह पर शांति महसूस होती है, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि सभी इंसान एक हैं। उच्च लोगों, मध्यम लोगों और निम्न लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है।

#WATCH | J&K: Pascal, a French Professor who is undertaking the Amarnath Yatra says, "I love the atmosphere of the Yatra (Amarnath Yatra). So many people come from each part of India. I got a very good feeling when I was there. I believe in Shiva Hinduism, but also in all… pic.twitter.com/RYR0719GZU