दूसरे दिन भी जम्मू से नहीं रवाना हुई अमरनाथ यात्रा, कम पड़ने लगे यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए शिविर

दूसरे दिन भी जम्मू से नहीं रवाना हुई अमरनाथ यात्रा

जम्मू, जागरण संवाददाता। खराब मौसम के कारण और शनिवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंतिहाल टनल के बाहर सड़क एक बड़े हिस्से के बह जाने के चलते रविवार को दूसरे दिन भी जम्मू से अमरनाथ यात्रा को रवाना नहीं किया जा सका। यात्रा के जम्मू में ही रोके जाने कारण यहां पर यात्रियों के ठहराने के लिए बनाए गए शिविर कम पड़ने लगे हैं, जबकि यात्रियों का जम्मू पहुंचना लगातार जारी है। यात्रियों के ठहरने के लिए कम पड़ रहे आधार शिविर जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर के अलावा 32 जगहों पर अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है, लेकिन अब इन जगहों पर भी और यात्रियों को ठहराना संभव नहीं है। भगवती नगर आधार शिविर पूरी तरह से भर जाने के बाद श्रद्धालुओं को वैकल्पिक जगहों पर ठहराने के प्रबंध प्रशासन कर रहा है। आधार शिविरों में ठहरे दस हजार यात्री रविवार सुबह तक जम्मू के विभिन्न आधार शिविरों में दस हजार के करीब यात्री ठहराए जा चुके हैं जबकि प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द मार्ग को दुरुस्त यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया जा सके। इस समय सिर्फ जम्मू में ही रूके श्रद्धालु यात्रा रोके जाने से परेशान नहीं है बल्कि कश्मीर में यात्रा करने के बाद फंसे यात्री भी परेशान हैं। यात्रा का इंतजार कर रहे श्रद्धालु राजमार्ग पूरी तरह से बंद होने के कारण कश्मीर से भी जम्मू की ओर गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है। पटना से आए श्रद्धालु ज्योति साहू और सुनील यादव का कहना है कि वे लोग एक चालीस यात्रियों के दल के साथ जम्मू आए हैं। पिछले तीन दिनों से वह जम्मू में हैं।उन्हें यात्रा के रवाना होने का इंतजार है। उनका कहना है कि चाहे मौसम जितना भी खराब हो या परेशानियां आएं, वे बाबा भोले के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। वहीं जम्मू में फंसे कई यात्री अब माता वैष्णों देवी के दर्शनों के लिए भी जाने लगे हैं। उन्हें उम्मीद है कि माता के दर्शनों से वापस लौटने तक यात्रा बहाल हो जाएगी।

