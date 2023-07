Amarnath Yatra: जम्मू से 6684 श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना, अब तक 2 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन

Amarnath Yatra 2023 बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। पहले पंद्रह दिन में सवा लाख का आंकड़ा पार हो चुका है जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि यात्रा पांच लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। यात्रा का 14वां जत्था जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर से पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ।

जम्मू से 6684 श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना : जागरण

जम्मू, राज्य ब्यूरो: बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। पहले पंद्रह दिन में सवा लाख का आंकड़ा पार हो चुका है जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि यात्रा पांच लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। यात्रा का 14वां जत्था जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर से पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ। सोमवार सुबह 6684 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। जत्थे में पहलगाम के रास्ते से यात्रा करने के लिए 3686 श्रद्धालु रवाना हुए जबकि बालटाल के रास्ते से यात्रा करने के लिए 2998 श्रद्धालु रवाना हुए। इसके साथ ही यात्री निवास भगवती नगर से रवाना हुए श्रद्धालुओं की संख्या 86865 हो गई है। अब तक 2.10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए है। इससे पता चलता है कि एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सीधे ही पहलगाम व बालटाल पहुंच कर यात्रा की है। मौसम साफ रहने पर श्रद्धालुओं की संख्या में होगी अधिक बढ़ोतरी यात्रा एक जुलाई से शुरू हुई थी जो पहला पखवाड़ा पूरा कर गई है। इस बार 62 दिन की यात्रा है जो 31 अगस्त को रक्षा बंधन वाले दिन संपन्न होगी। मौसम की मेहरबानी पर काफी कुछ निर्भर करता है। मौसम के साफ रहने पर श्रद्धालुओं की संख्या में अधिक बढ़ोतरी होगी। पहले पंद्रह दिन में सवा लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह आंकड़ा पांच लाख की संख्या को पार करेगा। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का यात्रा के लिए आने का सिलसिला जारी है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN