Amarnath Yatra 2023: अमरनाथा यात्रा के लिए रवाना हुआ 22वां जत्था, बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेंगे आशीर्वाद

Amarnath Yatra 22nd batch आज अमरनाथ यात्रा के लिए नया जत्था रवाना हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 हजार 898 तीर्थयात्रियों का 22वां जत्था सोमवार को अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर से रवाना हो गया है। वे दक्षिण कश्मीर पहुंच कर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 3.25 लाख से अधिक शिवभक्त पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं।

अमरनाथा यात्रा के लिए रवाना हुआ 22वां जत्था (फाइल फोटो)

