Amarnath Yatra: यात्रा के लिए 3691 श्रद्धालुओं का 21वां जत्था रवाना, देश के कोने-कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु

Amarnath Yatra 2023 जम्‍मू में बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्‍साह बना हुआ है। यात्रा मार्ग पर बारिश बीच बीच में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद रहने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह व जोश कम नहीं हुआ है। यात्रा के लिए 3691 श्रद्धालुओं का 21 वां जत्था आज रविवार सुबह जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर से पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ।

