बदायूं से पैदल आ रहे हैं राहुल पुजारी, 1100 किमी की यात्रा कर भोलेनाथ से करेंगे जवानों की सलामती की प्रार्थना

बदायूं से पैदल आ रहे हैं राहुल पुजारी, 1100किमी की यात्रा कर भोलेनाथ से करेंगे जवानों की सलामती की प्रार्थना

ऊधमपुर, जागरण संवाददाता। देश की सुरक्षा में तैनात जवानों व उनके परिवारों की सलामती की कामना लेकर उत्तर प्रदेश के बदायूं के राहुल पुजारी हाथ में तिरंगा थामे पैदल ही भगवान अमरेश्वर के दर्शन के लिए निकले हैं। गुरुवार को राहुल पुजारी ऊधमपुर पहुंचे। उनका लक्ष्य है कि 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पवित्र गुफा तक पहुंचे और वहां हिमलिंग में विराजमान भगवान भोले शंकर के दर्शन करें। उन्होंने 30 मई को अकेले ही यह पैदल यात्रा आरंभ की थी और वह प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और अब तक 850 किलोमीटर से अधिक सफर कर चुके हैं। राहुल पुजारी ने बताया कि उनके माता- पिता नही हैं और उत्तर प्रदेश के बदायुं में मंदिर में उनकी परवरिश हुई है। उन्होंने बताया कि तिरंगा देश की पहचान है और देश के जवान कठिन व विपरीत परिस्थितियों में देशवासियों की रक्षा करने के लिए सीमा से लेकर हर जगह तैनात रहते हैं। देश और देशवासी जवानों की वजह से सुरक्षित है। देश के सभी जवान व उनके परिवार सुरक्षित, खुशहाल व स्वस्थ रहें। बाबा अमरनाथ के दरबार में यही प्रार्थना करने के लिए वह उत्तर प्रदेश से पैदल बाबा अमरनाथ की यात्रा पर तिरंगे के साथ निकले हैं। राहुल पुजारी ने बताया कि जब उन्होंने लखनपुर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते ही जम्मू कश्मीर की तैयारियां दिखने लगी थी। यात्रा को लेकर भंडारे व सुरक्षा प्रबंध दिखने आरंभ हो गए थे। उन्होंने लंगर संचालकों और सुरक्षाबल की सराहना करते हुए कहा कि इनके बिना अमरनाथ यात्रा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने यात्रा शुरू कि तो उस समय उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही थी पर वह अपने लक्ष्य पर अटल रहे। इस दौरान पांव में छाले भी पड़ गए, मगर भोले की कृपा से वह ठीक से चल रहे हैं। अब बाबा का दरबार पास आ गया है और वह काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि आठ से दस दिन के भीतर बाबा के दर्शन होंगे।

